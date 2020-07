Résumé et objectifs de Benfica

Benfica a bien fait le dicton: nouveau coach sûr de la victoire. Les lisboetas, dirigées de forme provisoire par Nélson Veríssimo -Attaqué par le licencié Bruno Lage-, ils ont gagné sans problème à Boavista (3-0) avec une belle performance du Brésilien Gabriel Pires.

07/05/2020 à 00:31

CEST

Cristina Moreno

BEN

BOA

Benfica

Odysseas; André Almeida, Dias, Jardel, Nuno Tavares; Pizzi (Jota, 90 ‘), Weigl, Gabriel (Samaris, 79’), Cervi (Rafa, 72 ‘); Chiquinho et Seferovic (Vinicius, 72 ‘)

Boavista

Helton; Carraça, Costa, Lucas, Marlon; Cardozo (Mateus, 59 ‘), Obiora, Gustavo (Santos, 85’); Paulinho; Cassiano (Stojiljkovic, 73 ‘) et Bueno (Njie, 59’)

Buts

1-0 M. 12 Almeida. 2-0 M. 30 Pizzi. 3-0 M. 42 Gabriel. 3-1 Dulanto (64 ‘).

Arbitre

Fábio Veríssimo. TA: Nuno Tavares (62 ‘) / Cassiano (40’)

Stade

Le stade donne de la lumière. Porte fermée.

Un Benfica embourbé dans une crise de résultats qui a conduit à la démission de Bruno Lage; Un Boavista en bonne dynamique a été mesuré à domicile, sauvé et sans rien à perdre. Les panthères ont été à la hauteur de leur nom et ont déclenché le crash avec intensité. Ils ont rapidement pris le contrôle du parti, bien ordonné en défense contenant les options de leur rival. Mais ce sentiment n’a pas duré longtemps.

Gabriel a signé un col magistral de près de 40 mètres, d’un côté à l’autre Almeida, qui a très soigneusement gagné son dos derrière les échecs pour faire face Helton. Le gardien de but a eu tort lors de son départ et essayer d’éviter le contact avec le marqueur lui a donné une deuxième option qu’il n’a pas ratée. Après avoir traversé le VAR, l’arbitre a fait monter le score.

L’avantage a donné des ailes aux aigles qui ont commencé le siège vers le but de l’ensemble mené par Daniel Ramos. Là oui, les mains de Helton ils ont sauvé leur équipe d’un glissement de terrain. Au bord d’une demi-heure, encore une fois Gabriel, avec une autre passe millimétrique, a commencé le jeu du deuxième but. Une passe qui n’a pas manqué un Pizzi sans marque.

La cerise sur le premier semestre a été mise par lui-même Gabriel. Balle à l’avant de la zone et avec un toucher subtil avec son pied gauche, le Brésilien a renvoyé le ballon hors de portée de Helton. Le match du jeune joueur de Benfica a été impeccable.

Après la pause, Benfica continua sur la même ligne, à la recherche d’un tableau de bord encore plus volumineux. L’autre face de la médaille était Boavista, qui baissa les bras, complètement dépassé par cet inconvénient à la lumière. Mais il n’était pas perdu et l’équipe de Porto avait encore sa chance de rattraper le résultat. Cassiano a servi un coup franc et a terminé avec une touche subtile Dulanto au dernier poteau, hors de portée d’Odysseas.

Des erreurs en défense pourraient coûter le quart de Porto mais Helton a de nouveau sauvé le vote en dégageant le tir de Chiquinho. Oui, le chef de Carlos Vinicius mais encore une fois le VAR est entré en jeu pour annuler le but de hors-jeu.

Avec cette victoire, Benfica se situe à trois points de Porto qui n’a pas encore joué son match de la 30e journée contre Belenenses.