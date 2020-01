Résumé et objectifs de Benfica-Os Belenenses (3-2)

Il n’y a personne pour arrêter ce Benfica. L’équipe incarnée, peut-être l’une des plus en forme d’Europe, a lié sa 16e victoire vendredi de suite. Les élèves de Bruno Lage ils ont combattu les Os Belenenses comme ils le voulaient en première mi-temps, mais ont souffert de la belle après la pause des buts de Licá. Cependant, le duel se pencha et tomba pour les «aigles». Ils ont dix points d’avance sur Porto.

31/01/2020 à 22:01

CET

Xavi Galán

Benfica

Vlachodimos; André Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo; Weigl, Taarabt, Pizzi (Chiquinho, 66 ‘), Cervi (Gabriel, 80’); Rafa Silva et Carlos Vinicius (Seferovic, 93e).

Belenenses

Moreira; Sousa Esgaio (Matías, 71 ‘), Silva, Akas, López; Spectacle (Phete, 76 ‘), Pratas Coelho, Santos, Varela; Licá et Cassierra.

Buts

1-0 M. 31 Carlos Vinicius. 2-0 M. 38 Taarabt. 2-1 M. 70 Lic. 3-1 M. 79 Chiquinho. 3-2 M. 86 Lic.

Arbitre

Almeida TA: Pizzi, Rafa Silva / Varela, Show et Esgaio.

Campagne

Donner de la lumière 45 000 spectateurs

Carlos Vinicius Il a montré à nouveau que, bien que les projecteurs ne le montrent pas, il exécute une saison, étant un pilier de base pour le peuple de Lisbonne. Ce n’est plus seulement la qualité supérieure, c’est leur faim et l’ambition de gagner. Dans un jeu combinatoire qui a mis fin à son chaume au poste, la défense n’a pas dégagé la façon dont le cuir devrait. Le Brésilien, loin de donner du cuir pour perdu, mordu, volé et devant une pluie de jambes le glissa par la longueur. La prochaine vente importante de Benfica porte sa signature.

Taarabt, après un corner au deuxième poteau Ferro retourné le premier au point de penalty, cuir incrusté dans le filet avec un coup impossible pour Moreira. En seulement 10 minutes, après la première moitié de l’Équateur, le match était presque vu pour la condamnation.

Les de Petit ils ont eu un tour après l’entreprise, mais ils ont toujours rencontré le même protagoniste. Le but hellénique Vlachodimos chacune des tentatives de la peinture de Belém, en particulier l’une des Licá et une photo de Afficher. Propre Licá, cependant, finirait par définir avec quelque fortune un compteur pour faire le 2-1. Un résultat qui n’était pas trompeur, car Benfica avait abaissé le piston.

Chiquinhoqui, quelques minutes auparavant, était partie Pizzi, un runrún «impossible» a rompu avec 3-1 définissant sobrement une main dans la main. Cependant, un échec de Rafa Silva, qui a commis une sanction stupide et rigoureuse sur Varela dans la même ligne de la zone, autorisé Licá, qui d’autre, marque depuis le point fatidique et donne au duel une émotion intense dans les dernières minutes.