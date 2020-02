Résumé et objectifs de Bordeaux

02/03/2020 à 00:55

CET

BUR

MER

Girondins Bordeaux

Costil; Kwateng (Mexer, 77 ‘), Koscielny, Pablo Castro, Sabaly; Basic (Benasser, 83 ‘), Otavio; Oudin (Adli, 83 ‘), De Preville, Hwang Ui-Jo; et Briand.

Olympique Marseille

Mandana; Sakai (Radonjic, 67 ‘), Álvaro, Caleta-Car, Amavi; Kamara; Sarr, Rongier, Sanson (Strootman, 88 ‘), Payet; et Benedetto (Germain, 80 ‘).

Arbitre

Ruddy Buquet TA: Otavio (36 ‘), Pablo Castro (39’) / Caleta-Car (6 ‘), Kamara (81’)

Combat sans quart dans le Matmut Atlantique qui s’est terminé par une distribution de points. Les Girondins Bordeaux et l’Olympique de Marseille nous ont laissé un match avec peu de chances qui s’animait dans la dernière ligne droite, bien que les gardiens des deux équipes aient empêché le marqueur de lunettes de bouger. Deuxième trébuchement suivi d’un racano marseillais à peine générateur de danger, tandis que ceux de Paulo Sousa ils s’additionnent pour le deuxième jour consécutif après avoir accumulé cinq jours de défaite.

Première partie jouée et avec peu de chances entre deux équipes très respectueuses. Villas-Boas, L’entraîneur de Marseille, a soulevé une rencontre face à un chien à la recherche du compteur, mais il a à peine eu des chances dans les 45 premières minutes au-delà d’une action controversée à l’intérieur de la zone locale que l’arbitre, après consultation avec le VAR, est passé négligé, et une cible des Girondins qui a été annulée après avoir contrôlé Pablo Castro, le marqueur, le ballon avec sa main avant le dernier tir.

La deuxième mi-temps s’est poursuivie du même côté, avec un match dense avec beaucoup de milieu de terrain et pratiquement aucune approche dans aucun des deux domaines. Jusqu’à ce que, dans le dernier tronçon du crash, les deux équipes pressent l’accélérateur. Le premier était le local Basique avec un tir sec et puissant qui s’est écrasé dans la barre transversale, et quatre minutes plus tard est venu la réponse de ceux de la Côte d’Azur. Radonjic il était seul Costil après une belle passe de Payet, mais sa définition a été abandonnée par l’objectif local.

Cette dernière occasion a réveillé Marseille, qui voulait reprendre le chemin du triomphe après avoir fait match nul 0-0 contre Angers. Radonjic il a de nouveau eu une grande opportunité, mais son tir depuis le bord de la zone a été arrêté à nouveau par Costil. Les habitants n’ont pas jeté l’éponge, et Pablo Castro il avait le but dans un arrêt obstiné Mandanda avec une grosse main, maintenant ainsi le zérocérisme régnant de la première minute jusqu’au bip final.