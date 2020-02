Résumé et objectifs de Brescia

Quatre jours après réception Barcelone lors du match aller des huitièmes de finale Champions Liguele Naples vaincu le Brescia Dans un match très travaillé. Fabian Ruiz, comme cela s’est produit avant l’Inter CoppaIl a marqué le but de la victoire avec un tir du pied gauche à l’équipe de l’avant. Injection de confiance pour les partenopeos, qui malgré leurs faiblesses vivent le meilleur moment du parcours.

21/02/2020

À 22 h 53

CET

X. Serrano

BRE

NAP

Brescia

Joronen; Sabelli, Mateju, chancelier, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason (Skrabb, 65 ‘); Zmrahal, Dessena (Ndoj, 86e); et Balotelli.

Naples

Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme (Allan, 86 ‘), Elmas (Zielinski, 76’); Politano, Mertens (Milik, 67 ‘) et Insigne.

Buts

1-0 M. 27 Chancelier. 1-1 M. 49 Insigne (pl.). 1-2 M. 54 Fabián Ruiz.

Arbitre

Daniele Orsato T.A .: Mateju (49 ‘), Martella (74’), Dessena (78 ‘) / Mertens (67’) et Milik (90 ‘).

Lors d’une conférence de presse, Gennaro Gattuso avait reconnu qu’il préférait être admissible au Ligue Europa pour éliminer la boîte du Barça. Fidèle à ses paroles, il s’est aligné dans le Mario Rigamonti à une équipe pratiquement titulaire. Ils manquaient Koulibaly (doute très important contre ceux de Setien pour l’inconfort physique), Zielinski et Milik. La substitution de Meretà qui Ospina semble avoir mangé le toast sous des bâtons.

Initialement, les partenopeos correspondaient au mandat de leur technicien. Haute pression, mobilité constante et monopole du cuir avant une Brescia qui est sorti de la première minute. Les chances ont chuté de leur propre poids. Mertens il a rencontré le limon dans un centre-chut et Fabian a laissé un tir à gauche qui est allé haut. Peu de temps après, le Belge a raté une longue passe de Inscrire, décroché en mode «quart arrière».

La réunion a tourné à 180 degrés à 27 minutes. Lors de son premier tir, le Brescia marqué après un corner qui Chancelier surmonté. Trois défenseurs l’ont encerclé, incapable de l’arrêter. Par la suite, coulé au noir. Quelque chose d’habitude avant les équipes qui savent se refermer. Le ballon en sac, le Naples Il a joué et joué sans dépasser les trois quarts du terrain. Pas un coup avant la pause.

Le deuxième acte avait à peine commencé quand la chance du Naples changement. Il VAR a averti l’arbitre d’une pénalité retentissante en Mateju e Insigne complètement triché Joronen. Des tables Ils ne dureraient pas longtemps. Cinq minutes plus tard, Fabian Il a eu le temps de penser au balcon de la zone et a placé le cuir sur la place avec un fil pour gaucher.

Ni court ni paresseux, le sévillan a retracé l’action peu de temps après mais à cette occasion il s’est arrêté Joronen. Hors de son rôle, le Brescia Il a été forcé de s’avancer. Il a été sauvé par les cheveux en quelque sorte annulé pour Mertens hors jeu Malgré cela, les Lombards ont joué le tout pour le tout et ont cherché en vain la cravate. Faits saillants, deux plans déviés de Balotelli. Avec ces trois points, le Naples il dort dans la zone européenne 17 jours plus tard. Et mardi arrive le Barça.