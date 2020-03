Résumé et objectifs de Cagliari

La Roma a battu Cagliari (3-4) dans un match où les «giallorossi» avaient le contrôle mais ont fini par demander le temps. Avec cette victoire, Rome poursuit sa lutte pour la Ligue des champions et certifie la cinquième place, dans une journée de Serie A marquée par les 5 matchs reportés par le coronavirus.

01/03/2020 à 21:26

CET

Kevin Blacksmith

CAG

ROM

Cagliari

Olsen, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Ionita (G. Pereiro, 66 ‘), Oliva, Rog (Ragatzu, 90’), Nainggolan, Joao Pedro, Paloschi (G. Simeone, 67 ‘)

Rome

Pau López, Peres (Santon, 84 ‘), Smalling, Fazio, Kolarov, Villar, Cristante, Under (C.Pérez, 76’), Mkhitaryan, Kluivert (Veretout, 85 ‘), Kalinic

Buts

1-0 M. 29 Joao Pedro. 1-1 M. 29 Kalinic. 1-2 M. 41 Kalinic. 1-3 M.64 Kluivert. 2-3 M.75 Pereiro. 2-4 M.81 Mkhitaryan. 3-4 M.89 Joao Pedro.

Arbitre

Dis beau. TA: Joao Pedro (35 ‘), Simeone (70’), Pellegrini (80 ‘), Ragatzu (96’) / Under (34 ‘), Villar (55’), Kluivert (78 ‘), Pau López (91’ ), Santón (96 ‘)

Avec Pau López dans le but et Carles Pérez sur le banc, Roma a commencé le jeu en dominant, jusqu’à trois fois ceux de Paulo Fonseca pourraient prendre l’avantage sur le tableau de bord dans les dix premières minutes. Cependant, c’est le Cagliari qui a frappé le premier par la main de Joao Pedro, qui allait marquer le but du match, définissant par-dessus le gardien catalan après un contrôle magistral à la cuisse. Le gardien catalan n’a rien pu faire pour éviter le but des Sardines.

La réaction de la Rome n’a pas été d’attendre et seulement une minute plus tard il pourrait égaliser le duel au moyen de Kalinic, qui a profité d’un mauvais dégagement de Pellegrini pour terminer en bouche de but un centre latéral de Kolarov.

Au bord de la pause, la Roma réussirait à renverser le match, encore une fois avec Kalinic en tant que protagoniste, qui a terminé le ballon en retour après un grand jeu individuel de Mkhitaryan par l’aile droite où l’Arménien a atteint la ligne de fond et a fini par assister au Croate .

La seconde moitié a suivi le même ton que la première, Rome dominant et approchant la zone rivale. Après plusieurs avertissements – avec des tirs au bâton inclus – Justin Kluivert marquerait le 1-3 dans une main dans la main avec Olsen, que les Néerlandais ont clairement défini.

Cependant, l’entrée de Gastón Pereiro et Giovani Simeone dans l’équipe à domicile allait changer la dynamique du match, et Cagliari pourrait réduire les distances avec un but de Pereriro en l’absence de 15 minutes qui ouvrirait le crash.

Déjà à la 81e minute, avec Carles Pérez sur le terrain, Mkhitaryan a marqué le but qui semblait dynamiser le match. L’ancien Arsenal, a terminé un centre latéral de Kolarov qui a mis le 2-4 dans l’électronique.

Lorsque le choc semblait avoir été prononcé pour la condamnation, Joao Pedro pourrait composer à nouveau pour mettre la peur dans le corps à Rome. Cependant, le but tardif de la Sardaigne serait insuffisant et ceux de Fonseca finiraient par gagner trois points qui permettront au rival de Séville en Ligue Europa de continuer dans la lutte pour une place lors de la prochaine édition de la Ligue des champions.