Résumé et objectifs de Cagliari

Sans éclat, le Naples il a utilisé le talent de Dries Mertens pour déséquilibrer un match très épais dans le Sardegna Arena. Un tir précis du bélier belge a suffi pour faire tomber le Cagliari, qui se poursuit en chute libre. En sens inverse, ceux de Gennaro Gattuso, qui a remporté cinq de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues. L’Europe Il n’est qu’à deux points.

16/02/2020 à 20:13

CET

X. Serrano

CAG

NAP

Cagliari

Cragno; Pisacane, Klavan, Walukiewicz (Mattiello, 70 ‘), Pellegrini; Nández, Cigarini (Birsa, 83 ‘), Ionita; Pereiro (Paloschi, 67e); Joao Pedro et Simeone.

Naples

Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj (Mario Rui, 80 ‘); Fabián Ruiz, Demme (Insigne, 61 ‘), Zielinski; Alley (Politano, 66 ‘), Mertens et Elmas.

Arbitre

Daniele Doveri T.A .: Joao Pedro (12 ‘), Walukiewicz (30’), Nández (74 ‘) / Zielinski (81’).

Neuf jours après réception Barcelone au deuxième tour de la Ligue des championsle Naples J’avais besoin de faire peur aux doutes. Surtout après la défaite inattendue contre Lecce. Il a réussi à mi-chemin, comment pourrait-il en être autrement dans une équipe qui montre à chaque match ses lumières et ses ombres.

Comme nouveauté positive, les partenopeos ont défendu avec solvabilité pendant les 90 minutes. Aucune déconnexion ni concession de retour. Ainsi, ils ont réussi à laisser leur objectif à zéro pour la première fois Série A depuis le 9 novembre, 12 matchs plus tard. Cela a été apporté par l’offensive inoffensive sarde, qui n’a pas nécessité Ospina jusqu’à la minute 84 dans un plan lointain de Klavan. Pas étonnant qu’ils accumulent dix matchs de championnat sans gagner.

Plus mordant montrait les «azzurri». Dans un match lourd, au rythme lent et à l’égalité généralisée, les partenopeos ont accumulé l’essentiel des tirs tout au long du duel. Fabian Ruiz, Zielinski et Mertens ils ont tiré près du poteau avant la pause. Après la reprise, Le plus et Zielinski demandé à Cragno en deux plateaux plats. Distant essaie tous dans un Naples qui a eu du mal à s’associer au dynamisme.

Mais là où le jeu collectif n’est pas venu, le talent individuel est apparu. Escorado à gauche et entouré de rivaux, Mertens un droit croisé a été inventé qui reposait au fond des mailles après avoir heurté le bois. Joy s’est déchaîné dans la cloche, mais il restait encore 24 minutes. Pendant près d’une demi-heure, les «azzurri» ont serré les dents et ont défendu le résultat contre un Cagliari pas de coup de poing. Au final, injection de confiance et victoire de la grande griffe.