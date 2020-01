Résumé et objectifs de Celta

Il n’y a pas de manière. Peu importe si Celta essaie encore et encore, que Iago Aspas jette l’équipe derrière son dos ou Oscar remporte le contrôle total du jeu. Mais le ballon n’entre pas. Les Galiciens, malgré les 18 tirs qu’ils ont faits, sont restés sans voir la porte et Ils ont ajouté un point au goût très amer. L’Eibar, qui s’est défendu comme il le pouvait, est sorti vivant de Balaído.

CEL

BEI

Celtique

Rubén, Kevin (Hugo Mallo, 75 ‘), Murillo, Araujo, Lucas Olaza, Okay, Beltrán, Rafinha, Pione Sito (Toro Fernández, 62’), Iago Aspas et Santi Mina (Denis Suárez, 73 ‘).

Eibar

Dmitrovic, Tejero, Burgos, Bigas, Cote, Edu Expósito, Sergio (Cristóforo, 52 ‘), Pedro León (Diop, 75’), Orellana, Inui (De Blasis, 67 ‘) et Sergi Enrich.

Arbitre

Gonzalez Gonzalez TA: Iago Aspas (63e).

Incidents

Match joué à Balaidos.

La main d’Oscar est remarquée sur l’ensemble céleste. Bien que la situation de Celta dans le tableau ne soit pas la meilleure au monde, les Galiciens ont su contrôler le ballon et dominer un fer Eibar, qui, bien qu’il ait essayé contre, s’est coincé dans les derniers mètres. Cependant, le manque de chances de marquer et le temps du match, invitaient plus à la sieste qu’autre chose. Dans la dernière ligne droite du premier il a vu le plus clair, lorsqu’une passe filtrée de Santi Mina a été mise aux enchères par Fran Beltrán au corps de l’armurier gardien de but et dans le rejet, l’ancien Valence a pris le visiteur derrière sous des bâtons.

Dans la deuxième section, le domaine céleste s’est encore accentué. Et bien sûr, merci à Iago Aspas. Absolument toutes les actions des Galiciens sont passées par Moaña, à la recherche de leurs partenaires pour s’associer et il a lui-même fait travailler Dmitrovic deux fois. Le gardien de but a rejeté deux tirs avec le fil Celtiña «10» qui allait avec beaucoup d’intention.

Bien que les deux techniciens aient mis la main sur le banc pour renverser la situation, ils n’ont trouvé aucun prix. Le Celtic, malgré son bon match, est devenu vierge. Et ce n’est pas faute de tentatives. Même Olaza, avec un coup de pied empoisonné, Il a couru dans le bois. Rafinha et Denis n’étaient nulle part pour voir la porte à la fin. Ce n’était pas le jour. Mais le problème est que ce jour n’est pas arrivé. Pendant ce temps, l’Eibar, qui est aéré.