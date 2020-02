Résumé et objectifs de Den Haag

Après six défaites consécutives, le PSV a battu Willem II la semaine dernière et cette fois, ce fut la Den Haag qui dut recevoir la colère des agriculteurs. Supérieur en tout temps, Einchoven a balayé une ADO paresseuse grâce aux objectifs de Lammers, Thomas et Gakpo. Ils sont revenus. Le Champions est possible.

15/02/2020 à 21:57

CET

sport.es

ADO

PSV

Den haag

Koopmans; Spence (van Buren, 81 ‘), Stubbs, Pinas, De Bock; Malone, Bakker, Duffy (Immers, 67 ‘), Goossens; Sumerville (Meijers, 46 ‘), Bogle.

Ajax

Unnerstall; Dumfries, Schwabb, Viergever, Rodríguez; Rosario, Hendrix (Érick Gutiérrez, 85e); Ihatteren, Thomas (Doan, 81 ‘), Gakpo, Lammers (Mitroglu, 81’).

Buts

0-1 M.17 Lammers. 0-2 M.70 Thomas. 0-3 M.83 Gakpo.

Arbitre

Van Boekel TA: Meijers (66e).

Incidents

Match joué au Cars Jeans Stadion.

L’ensemble de Malen était branché dans l’herbe. Cela ne valait que gagner. Et le domaine de visite était évident dès la première minute, noyant un Den Haag dans le besoin de points et ce peu pouvait faire devant les pouvoirs de l’Eredivisie. Peu avant la 20e minute, le VAR a indiqué une pénalité pour les mains dans la zone qui Lammers transformé avec suspense, Koopmans a touché le ballon, mais il s’est échappé de ses mains et il est entré après avoir touché le bois.

Les agriculteurs n’ont pas ralenti et avant la pause, ils ont eu plus d’une fois, mais ils ont rencontré le gardien de but local encore et encore, qui a évité la victoire. Den Haag, bien sûr, ne s’est pas accusé et était sur le point de faire peur au PSV. Unnerstall était calme.

Dans un deuxième temps un peu plus calme et avec plus de contrôle sur ceux d’Eindhoven, ce qui a empêché les attaques locales, la finale a été atteinte avec tout décidé. Lanners habillés en assistant pour Thomas de faire le deuxième après une tête puissante et Gakpo a terminé la victoire avec un pied gauche impossible pour Koopmans. Ce PSV n’abandonne pas.