Résumé et objectifs de Dortmund

Frappez à la table du Borussia Dortmund. Les ‘borussers’ profitent du match nul contre le PSG (2-1) grâce à Haaland et Reyna, deux des grandes valeurs de la peinture de Lucien Favre. Deux marteaux norvégiens dans une seconde mi-temps dynamisés par l’entrée du jeune Reyna, âgé de 17 ans seulement et fils du mythique Claudio Reyna, ont donné le premier assaut au BVB. Le PSG a réalisé le match momentané grâce à Neymar, le meilleur dans le vôtre le jour de son retour après avoir surmonté sa blessure intercostale. Paris décidera.

18/02/2020

Loi du 19/02/2020 à 01:20

CET

Roger Payró

Dor

PSG

Dortmund

Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Achraf, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Sancho (Schmelzer, 90 ‘), Haaland et Hazard (Reyna, 67’).

PSG

Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Marquinhos, Verratti, Gueye; Di María (Sarabia, 77 ‘), Mbappé et Neymar.

Buts

1-0 M. 69 Haaland. 1-1 M. 75 Neymar. 2-1 M. 77 Haaland.

Arbitre

Mateu Lahoz (Espagne). TA: Witsel (44 ‘) / Gueye (54’), Neymar (59 ‘), Meunier (87’) et Verratti (89 ‘).

Les deux équipes ont été surprises de leurs paris sur le green. Favre a arrangé son 3-4-3 avec ses locataires habituels, bien que ses élèves aient montré une solidarité défensive qui brille généralement par son absence. Devant, un PSG sans Icardi et avec Gueye. Tuchel est parti 4-4-2 par un profil défensif 4-3-3, Marquinhos étant régulièrement parmi les centrales. Le slogan était clair; Personne ne voulait de correcalles. Comme ça football offensif a brillé par son absence en première mi-temps.

Le cadre parisien a légèrement dominé la possession mais a constamment mis en commun dans la zone des trois quarts. Sans jeu dynamique, le seul coup avant l’événement était le ballon arrêté avec un coup franc direct Neymar. Dortmund a vécu des vols et des sorties contre lui et c’est ainsi Sancho a eu la meilleure chance «borusser». Il a couru dans la bonne partie de Keylor. Haaland, inédit jusqu’à présent, a envoyé un coup du lapin sur le côté du filet pratiquement sur la première balle qu’il a touchée. Ce mec a quelque chose de spécial.

Deuxième partie ouverte

L’ordre et la rigueur tactique ont commencé à se perdre avec le passage des minutes. Verratti, incommensurable dans un travail défensif, il en a eu assez de voler des balles pour un PSG qui près de l’équateur de la seconde mi-temps a fait son meilleur jeu. Di María, Neymar et Mbappé combinés pour le Français de tirer un Bürki Il a repoussé autant qu’il le pouvait. C’était le premier tir au but de Tuchel. Choses du destin, après avoir surmonté ce moment de détresse Dortmund a trouvé le chemin du but.

Guerreiro a terminé une grande pièce chorale avec Reyna, qui est entré par Hazard, mais son tir a heurté l’arrière. Le cuir est resté mort et si Haaland est lâche, c’est synonyme de but. Ce mec a quelque chose de spécial. Le PSG était pressé avec 1-0. Il y a trop de mauvais souvenirs dans Champions et rester sans marque n’était pas une bonne idée. Il a fallu cinq minutes à l’équipe parisienne pour se soulager. Jeu individuel de Mbappé, a bénéficié de l’entrée tardive de Zagadou, et centre au cœur de la zone où Neymar Il n’a pas pardonné.

Le duo dynamique du PSG a été célébré avec rage. On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait un nouveau marteau à recevoir. Encore une fois, Reyna, une footballeuse de 17 ans seulement, avait son quota de participation pour lire le Haaland à décocher. Contrôle orienté et zurriagazo en bas des mailles. Ce mec a quelque chose de très spécial. Cet impact caractéristique des réseaux de Signal Iduna Park a retenti. Un peu plus de soixante secondes s’étaient écoulées et Dortmund a repris une initiative sur le tableau de bord qui Je ne lâcherais pas.

Neymar pourrait correspondre à nouveau avec un tir qui a frappé le haut de la poster. Il n’a pas assiégé le PSG, mais Thiago Silva A la sortie d’un corner, il avait aussi dans la remise de mettre le 2-2. Pour plus d’inri, Meunier et Verratti rateront le tour pour sanction. Le PSG, à nouveau en échec en Europe.