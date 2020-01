Résumé et objectifs de Getafe

Le fait que la Getafe de Bordalás se bat pour l’Europe depuis un certain temps n’est pas un hasard et il l’a montré au Betis. Il a su changer le script du jeu et le reprendre au dernier souffle. Un but ange après un penalty controversé Il a permis à l’EuroGeta de dormir en quatrième position. Après avoir modifié le style de jeu au repos pour éviter le domaine bhétique, les azulones ont pris les trois points dans un match d’égalité maximale.

26/01/2020 à 18:44

CET

Francesc Ripoll

OBTENEZ

BET

Getafe

Soria; Damián Suárez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom (Etebo, 85 ‘), Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jorge Molina (Deyverson, 65 ‘), Mata (Angel, 75’).

Betis

Joel Robles; Barragan, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Edgar, Fekir (Tello, 72 ‘), Channels, Guardado (Aleñá, 33’), Joaquín; Loren (Borja Iglesias, 80 ‘).

Arbitre

Prieto Iglesias (Navarre). TA: Maksimovic (49 ‘), Etxeita (74’); Chaînes (56 ‘), Bartra (63’), Joel (73 ‘), Mandi (88’).

Incidents

Match joué au Colisée Alfonso Pérez.

Betis a sauté au vert avec l’intention de contrôler le ballon, et l’équilibre qu’Edgar donne à l’équipe devant les centrales l’a rendu possible. Il y a un avenir. Bien que le Getafe ait également parcouru la région suisse, certains rayons de lumière verdâtres en attaque ont effrayé ceux présents dans la querelle bleue. Canaux, échec d’un compteur manuel et Edgar lui-même, qui a terminé le bâton, en témoigne le domaine bético bien qu’avec des arrivées de compte-gouttes. Une demi-heure plus tard, Rubi a été forcée de donner Entrée d’Aleñà par Savedblessé. Seul Damián Suárez, avec un coup franc qui a fait un effort et de quelle manière à Joel, a touché le premier avant la pause.

Voir le domaine de Betis dans le premier, Bordalás a choisi d’attendre après avoir traversé les vestiaires et cela a fonctionné pour lui. Avec le jeu direct, il a généré plus de danger et a empêché les Andalous d’arriver avec plus de danger. Le match était complètement assorti. Deyverson a fait ses débuts en tant que joueur bleu et Getafe, avec plus d’énergie, a commencé à frapper à la recherche du but. Rubi a fait de même. Le jeu, totalement cassé.

Mais le VAR a fini par être le protagoniste. Il a rejeté une pénalité en faveur du Betis par main dans la zone, mais il en a vu une pour Getafe pour la même raison. Parmi la controverse, Angel n’a pas échoué. Et les azulones dorment dans la zone des champions.