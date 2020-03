Résumé et objectifs de Gladbach

Dortmund retrouve des sensations et des positions. Son coup de poing au Borussia Park lui a valu de battre Gladbach (1-2) et grimper à la deuxième place au détriment de Leipzig, qui a joué à Wolfsburg (0-0). Un grand objectif de Danger a ouvert la victoire qu’il a condamnée Hakimi après quoi Stindl mettre les tables momentanées. Triomphez avec beaucoup de courage avant de jouer la passe du Champions Quarters contre le PSG à Paris.

03/07/2020 à 21:07

CET

Roger Payró

BMG

Dor

Borussia Mönchengladbach

Sommer; Ginter, Zakaria (Jantschke, 36 ‘), Elvedi; Lainer, Kramer (Embolo, 77 ‘), Neuhaus, Bensebaini; Hofmann (Thuram, 65 ‘), Plaidoyer et Stindl.

Borussia Dortmund

Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Brandt (Sancho, 66 ‘), Haaland (Akanji, 93’) et Hazard (Reyna, 83 ‘).

Buts

0-1 M. 8 Danger. 1-1 M. 50 Stindl. 1-2 M. 71 Hakimi.

Arbitre

S. Stegemann. TA: Kramer (62 ‘), Bensebaini (76’), Ginter (84 ‘), Lainer (89’), Neuhaus (91 ‘) / Witsel (41’), Zagadou (45 ‘), Emre Can (74’) , Sancho (76 ‘) et Guerreiro (89’).

incidents

Parc Borussia Environ 58 000 spectateurs.

Peut-être pour la date européenne, Favre a réservé Sancho dès le début. Sa place l’a pris Brandt, qui n’était pas à la hauteur. Oui, il s’est conformé Danger, qui a depuis longtemps cessé d’être le frère d’Eden pour être Thorgan. Et il l’a atteint avec des objectifs comme aujourd’hui. Haute pression du Dortmund qui s’est soldé par une reprise et du Belge, après un mauvais contrôle, Il l’a réparé avec une faillite qui a brisé tout le coup puis l’ajusté impossible pour Sommer. L’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a respecté la loi non écrite de l’ancien but.

Ceux de Marco Rose n’étaient pas intimidés par 0-1 et c’était lui qui contrôlait le match dès le premier acte. Bensebaini Il a pu égaler après le premier quart d’heure mais la vérité est que le contrôle local n’était pas accompagné d’un réel danger. L’absence de but aurait néanmoins un remède après l’asueto. Zagadou a perdu la marque du Plaidoyer dans un corner et le Français était présent pour la soirée du Stindl.

Cependant, l’objectif a fait plus de mal que de bien à Gladbach. Ainsi, Dortmund est davantage intervenu sur le terrain rival et Danger Il a brossé le double avec un talon qui Sommer tiré sur la ligne. Le Belge a déjà célébré l’objectif. Bien sûr, à la prochaine arrivée, Hakimi a remporté le match contre le but. Sprint de la voie le long de la bande de droite et définition entre les jambes du pétrolier. Ce n’était pas son meilleur match mais le but marocain a fini par être décisif.

En 1-2, il a été aidé Sancho, qui était entré cinq minutes plus tôt, et l’Anglais avait 1-3 avec un bon cliché qui crache du bois. J’aurais pu le regretter beaucoup, car Embolus il a répondu une minute plus tard avec un coup mordu qui léchait le poteau. C’était la dernière tentative de Gladbach d’égaliser un match qui a souri à Dortmund. Nous verrons s’ils gardent le sourire mercredi à Parc des Princes.