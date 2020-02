Résumé et objectifs de Grenade

Ni Grenade ni Celta ne sont allées de pair avec tout pour chercher la victoire. La peur de perdre était telle qu’ils se conformaient avec un tirage insuffisant pour les aspirations des deux équipes, Grenade s’éloigne de l’Europe et le Celtic ne sort pas de la descente. Mais au moins, ils n’ont pas perdu.

29/02/2020

À 23:13

CET

sport.es

GRA

CEL

Grenade

Rui Silva, Domingos Duarte, Martínez, Vallejo, Ismail, Foulquier, Vadillo (Portes, 63 ‘), Yangel Herrera, Eteki (Azeez, 57’), Fede Vico (Darwin Machís, 74 ‘) et Soldier.

Celtique

Rubén, Hugo Mallo, Araújo, Murillo, Olaza, Okay, Fran Beltrán (Pape Cheikh, 90 ‘), Pione Sisto (BRais Méndez, 70’), Rafinha, Iago Aspas et Smolov (Santi Mina, 57 ‘).

Arbitre

Cuadra Fernández (Madrid). TA: Fede Vico (42 ‘), Yangel Herrera (54’), Soldat (79 ‘); Araujo (23 ‘), Pione Sisto (52’), Iago Aspas (60 ‘), Fran Beltrán (73’), Sergio Álvarez (75 ‘).

Incidents

Match joué dans le New Los Cármenes.

Les nouveautés des onze de Diego Martínez n’étaient pas une surprise. Le tour est très serré et Grenade est sorti avec un onze inhabituel pour recevoir le Celtic, qui a planté le drapeau céleste au centre du champ. Cette possession, oui, était stérile, car il n’y avait aucun moyen de surmonter le bloc formé par 5 défenses de l’équipe nasride. Pas un seul tir au but dans un premier temps plutôt ennuyeux, avec des plans déviés d’Iago Aspas et Yangel Herrera et d’autres approches du ballon arrêté. Ni l’Andalou ni le Galicien ne voulaient accorder quoi que ce soit en retour.

Le match a été animé dès le début de la seconde mi-temps. Fede Vico a mal terminé une balle libre à l’intérieur de la zone et Pione Sisto a testé Rui Silva. Et même s’il semblait que cela allait être un véritable carrousel d’occasions, ça a fini par être un duel bronco et imprécis, bien qu’un peu plus ouvert. La peur de l’erreur pesait trop. Personne ne voulait risquer et le but n’est jamais venu. Et c’était très proche, car les rojiblancos ont frappé dans la dernière section. Les portes acquiescèrent et la balle a frappé les deux bâtons. Le Celtic a été sauvé. Répartition des points qui ne l’éloigne pas de la descente, mais mieux que de ne pas marquer, le céleste aurait dû penser. À Grenade, tous les projecteurs sont braqués sur l’arrivée d’Athletic.