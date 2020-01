Résumé et objectifs de Groningue-Ajax de la Eredivisie

Eredivisie rouge chaud. Peu comptaient sur le fait que l’Ajax pouvait laisser trois points lors de sa visite à Groningue mais c’était le cas. Un jeu lent, verrouillé et toujours à la remorque d’une équipe locale qui a déjà gagné dès la minute 16. Quand ils ont voulu réaliser ceux d’Amsterdam, il était déjà tard. Réaction éphémère avec Van de Beek.

26/01/2020 à 17:15

CET

sport.es

GRO

AJA

Groningen

Padt; Zeefuik, Mike, Hintum, Django; Schreck (Hrustic 86 ‘), Azor, Lundqvist (Memisevic 69’), Van Kaam; Sierhuis (Messaoudi 79 ‘), Asoro.

Ajax

Varela; Tagliafico, Lisandro (Huntelaar 86 ‘), Veltman, Dest; Gravenberch (Eiting 59 ‘), De Jong (Traore 59’), Van de Beek; Babel, Tadic, Promes.

Buts

1-0 M.16 Sierhuis, 2-0 M.52 Lundqvist, 2-1 M.72 Van de Beek.

Arbitre

Jeroen Manschot T.A .: Lundqvist (56 ‘), Memisevic (77’) / Tagliafico (38 ‘), Lisandro (74’), Traoré (90 ‘).

Incidents

Hitachi Capital Mobility Stadium.

La fortune et le succès avaient besoin des «agriculteurs» et les deux choses se sont présentées. L’exemple était le premier but du match où Sierhuis il a terminé avant la sortie de Varela qui a stoppé le ballon mais le rejet l’a touché à nouveau dans le coffre de l’avant pour enfin introduire le ballon à l’intérieur du but. En fait, les habitants pourraient même se reposer avec plus de revenus si Sierhuis n’avait pas raté une deuxième chance très claire.

Sans éclat dans les transitions et sans chances de marquer, l’Ajax a vu à quel point la chance sourirait de nouveau à Groningue au redémarrage du match après la pause. Un nouveau rebond, cette fois contre la jambe de Tagliafico, dévié le tir de Lundqvist pour mettre le deuxième.

Le match a été très difficile même si Van de Beek a réduit les distances avec un quart d’heure d’avance. Il ne suffisait pas de rayer un point. AZ traque et est déjà à trois points du leadership «ajacied». Il y a de la ligue.