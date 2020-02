Résumé et objectifs de Hoffenheim

Un groupe d’énergiques salit la victoire du Bayern dans Hoffenheim. Une performance puissante et intraitable qui, après 77 minutes, a donné un score de 0 à 6. L’embarras est alors venu. La collégiale, Christian Dinget, a décidé de suspendre la réunion pour les insultes dirigées par une faction des supporters bavarois envers le principal actionnaire du cadre local, Dietmar Hopp.

HOF

BAY

Hoffenheim

Baumann; Rudy, Nordtveit, Hubner, Zuber (Kramaric, 46 ‘); Grillitsch, Samassekou (Akpoguma, 73 ‘); Skov, Baugartner, Bruun Larsen (Ribeiro, 30 ‘); Bebou

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Boateng (Tolisso, 47 ‘), Alaba, Davies (Theo Hernández, 66’); Kimmich, Alcantara; Gnabry, Müller (Goretzka, 56 ‘), Coutinho; Zirkzee

Buts

0-1 M. 2 Gnabry. 0-2 M. 7 Kimmich. 0-3 M. 15 Zirkzee. 0-4 M. 33 Coutinho. 0-5 M. 47 Coutinho. 0-6 M. 62 Goretzka.

Ce qui s’est passé par la suite est déjà l’histoire du sport roi. Il Bayern l’ensemble – joueurs, entraîneur et manager – a rejeté la performance de leurs ultras, auxquels ils ont dû faire face. Avec Flick en tête, flanqué de Louange et Thiago, puis tout le monde. Jusqu’à Salihamid & i cacute; et Kahn Ils ont sauté au vert pour demander aux fans de se taire. Dans les tribunes, Rummenigge Il a montré son soutien à Hopp.

La collégiale Christian Dingert, qui avait précédemment suspendu brièvement la réunion pour la même raison, a décidé de l’interrompre. Les deux équipes (joueurs, managers et corps techniques) sont restées plus d’un quart d’heure dans le tunnel du vestiaire. Le duel reprend, mais sans compétition. Le green était un rondo sans fin entre 22 joueurs. Après le dernier bip, Hopp et Rummenigge Ils ont sauté sur l’herbe pour, avec tous les joueurs, fusionner en une ovation debout avec les fans locaux.

Le Bayern était un rouleau

Mais passons au strictement sportif. Si jusqu’ici le Bayern C’était effrayant, à partir de ce samedi cela va générer une vraie peur. Face à la blessure sensible de Robert Lewandowski, l’équipe bavaroise a répondu que seuls les champions savent comment faire. Affamé, insoluble, écrasé le Hoffenheim du début à la fin pour finir par imposer 0-6.

Il y avait six buts car ils auraient pu être douze. A un quart d’heure, le score était déjà de 0-2. Il a fallu deux minutes Gnabry en ouvrant la boîte en terminant dans le deuxième poste un centre de Müller et, cinq plus tard, Kimmich mettre la terre au milieu avec une chaussure plate et placée du croissant de la zone. Les joueurs de HoffenheimLa tête baissée et les épaules baissées, ils ne savaient pas où aller.

Il était à peine le prologue de ce qui allait arriver. Zirkzee, le substitut du menton barbilampiño Lewandoski, a condamné le duel en 15 ‘. Il a contrôlé à l’intérieur de la zone, s’est retourné contre lui et a traversé le cuir jusqu’au filet devant la passivité de la défense locale. Loin de se détendre, le Bayern Il sentait le sang et se jeta comme un prédateur sur sa proie. Coutinho Il a signé le quatrième avant la pause dans un tir dévié par un adversaire.

Le Brésilien répéterait avant la décadence, quand il a terminé le filet un centre précis de Müller. L’action est née d’un vol sur la première ligne de création rivale, symptôme sans équivoque de la compétitivité bavaroise. Le sixième est venu en un coup Goretzka, qui a abouti à une contre-attaque éphémère.