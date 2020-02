Résumé et objectifs de la Bundesliga Bayern-Paderborn

Le leader a agi en tant que leader mais non sans souffrance. Le Bayern avait un match simple, si vous pouvez vous qualifier comme ça, avant la Bundesliga colista et la réalité n’a pas approché les prévisions. Le Paderborn a résisté et a donné plus d’un mal de tête à ceux de Munich, mais a fini par céder. Ils ouvrent encore plus en creux en tête du classement en l’absence des matchs de week-end de Dortmund et RB Leipzig.

21/02/2020

Agir à 22h42

CET

Arnau Montserrat

BAY

PAD

Bayern

Neuer; Odriozola (Coman 63 ‘), Lucas, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Gnabry, Tolisso (Zirkzee 86 ‘), Coutinho (Müller 63’); Lewandowski

Paderborn

Zingerle; Jans, Christian, Schonlau, Holtmann (Dennis 30 ‘); Proger, Gjasula, Vasiliadis, Cristopher; Mamba (Michel 53 ‘), Srbeny (Samuel 81’).

Buts

1-0 M.25 Gnabry, 1-1 M.44 Srbeny, 2-1 M.70 Lewandowski, 2-2 M.75 Michel, 3-2 M.87 Lewandowski.

Arbitre

Markus Schmidt (Allemagne) T.A .: Lucas (54 ‘) / Michel (61’), Adjei (84 ‘).

Il semble que le match soit mort à la 25e minute. Ce qu’il a fallu à Gnabry pour inventer un génie d’une pièce qui semblait n’avoir aucun avenir. Dans la zone, entouré de défenseurs, une feinte a été supprimée quand il a donné la sensation qu’il allait perdre le cuir pour plus tard, déjà avec l’avantage de tirer, je l’ai placé parfaitement pour battre Zingerle.

Le Bayern a gracié le deuxième avec deux coups de Lewandowski et Coutinho et ce qui vient de se passer, c’est le match nul. Srbeny l’a marqué mais Neuer l’a donné. Dans une de ses aventures en dehors de la zone, le gardien de but était en retard, est parti mal et a laissé le but vide pour le demi-point pour faire taire l’Allianz qui était déjà vu avec les trois points dans le sac. Comme détail, Neuer devance Ter Stegen dans la sélection. Incompréhensible

Ce qui devait être une promenade commençait à s’étouffer. Et quand il a semblé qu’ils affrontaient à nouveau le match avec le but de Lewandowski, il a encore attaché le Paderborn qui s’est accroché à l’endroit comme une bernache. Mais dans l’Allianz Arena, lorsque vous semblez plus près d’avoir l’acte, cela arrive comme d’habitude et l’arrache.

Lewandowski, qui d’autre, est revenu à la rescousse pour mettre la finale 3-2 à la 87e minute. Des points qui finissent par donner des ligues. Le Bayern pense déjà à Chelsea.