Résumé et objectifs de la Fiorentina

Point amer pour lui Milan de Stefano Pioli. À son retour au Artemio Franchi, qui a été chez lui pendant deux saisons, l’entraîneur ‘rossonero’ a souffert du groupe le dernier match nul de Erick Thumb à la minute 85. De onze mètres, le Chilien a neutralisé l’objectif initial de Daim Rebic. Avec cette égalité, l’équipe lombarde monte momentanément à la septième place avec les mêmes points que le Naplessixième.

22/02/2020

Agir à 23h21

CET

SPORT.es

FIO

MIL

Fiorentina

Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cáceres; Pol Lirola (Igor, 73 ‘), Duncan, Pulgar, Castrovilli (Cutrone, 68’), Dalbert; Chiesa et Vlahovic.

Milan

Donnarumma (Begovic, 52 ‘); Conti, Gabbia (Musacchio, 74 ‘), Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo (Saelemaekers, 80 ‘), Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Buts

0-1 M. 56 Rebic. 1-1 M. 85 Thumb (stylo).

Arbitre

Gianpaolo Calvarese. T.A .: Cáceres (76 ‘) / Bennacer (12’), Çalhanoglu (25 ‘) et Theo Hernández (85’).

Le concours dans le Artemio Franchi Il a commencé à décider après la pause. Daim Rebic Il a attrapé une balle lâche dans la surface et l’a envoyée directement dans le filet, après qu’elle ait été déviée par un défenseur «alto». Cinquième but du Croate lors des cinq derniers matches de championnat.

La rencontre semblait définitivement décliner pour les intérêts milanais en 62 ‘, Dalbert Il a vu le rouge direct. Étant le dernier homme, la voie a été forcée de se faufiler derrière Ibrahimovic quand j’étais face Dragowski.

Cependant, ceux de Pioli Ils ont perdu deux points dans les derniers instants. Romagnoli a roulé Cutrone à l’intérieur de la zone et l’arbitre n’a pas hésité. Pénalité Et c’était là Pouce signer la cravate, même si Begovic Il a réussi à détourner le cuir. Le gardien de but bosniaque avait remplacé en 52 ‘a Donnarumma en raison de problèmes physiques