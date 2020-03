Résumé et objectifs de la Juventus

Peu importe si la moitié Italie est paralysé ou la controverse envahit le «calcium». Au final, au moment décisif, le Juventus Il impose toujours son gène compétitif. Le même qui l’a amenée à remporter les huit derniers ‘Scudetti»et qui fait pratiquement appel à Inter de la lutte pour le titre. Dans le plus froid «Derby d’Italie», joué à huis clos, à deux coups de Ramsey e Dybala Ils ont décidé un duel rude et égal. Et à neuf points sont les «nerazzurri» du leader, encore une fois le «Vecchia Signora».

03/08/2020

À 23:12

CET

X. Serrano

JUV

INT

Juventus

Szczesny; Square, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (De Sciglio, 78e); Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa (Dybala, 59 ‘), Higuaín (Bernardeschi, 80’) et Ronaldo.

Inter

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (Gagliardini, 74 ‘), voisin, Brozovic, Barella (Eriksen, 59’), Young; Lukaku (Alexis, 77 ‘) et Lautaro Martínez.

Buts

1-0 M. 55 Ramsey. 2-0 M. 68 Dybala.

Arbitre

Marco Guida T.A .: Ronaldo (87 ‘) / Skriniar (63’), Neighbour (71 ‘) et Brozovic (79’).

Il est resté avec du miel sur ses lèvres Chrétien. Dans le 1000e match de sa carrière, le Portugais n’a pas vu la porte pour la première fois en douze matches de championnat et n’a pas dépassé le record historique de la Série A. Les Portugais l’ont essayé par tous les moyens, qui dans les phases finales du duel ont tiré deux fois près du bois.

Bataille tactique

Sarri Surprise surprise. En attaque, il entra Douglas Costa e Higuain, tandis que dans le vaste domaine a opté pour Bentancur et Ramsey au lieu de Pjanic et Rabiot. L’intensité de contrôle a prévalu. Et en défense Depuis Ligt a remporté le match Chiellini.

Plus prévisible était Conte, qu’il a laissé sur le banc pour Eriksen et ajouté du muscle avec l’entrée de Voisin. Bien que la principale nouveauté «nerazzurra» soit sous les bâtons. Handanovic Il est revenu au jeu après quatre matchs d’absence en raison d’une blessure et a rapidement montré qu’il était en pleine forme.

Les défenses ont prévalu

Le gardien slovène a tiré des réflexes pour rejeter les tentatives inaugurales de Depuis Ligt et Matuidi. La tête haute derrière un corner hollandais et dans un tir dur croise le Français. Il était sorti avec plus de force Juve, mais le concours s’est rapidement stabilisé. Inter ajusté les espaces entre les lignes et est entré dans une phase plus dense. Il a envoyé respect et solidité en défense.

Aucun signe de Lautaro et Lukakuentouré Je n’ai pas non plus reçu Chrétien. Marre, le Portugais est descendu dans son propre terrain, mais ses slaloms ont rapidement été abandonnés. Avec la progression du chrono, l’Inter gagnait du terrain. Incapable de se connecter avec ses grévistes, il a cherché à surprendre de loin. Le plus clair, un missile de Brozovic Quoi Szczesny rejeté.

Coller ‘bianconera’

Le duel s’est intensifié après la pause. Chocs, luttes et fautes constantes. Peu de continuité dans le jeu. Jusqu’au premier internat du Juventus par bande, Ramsey Il a ramassé une balle lâche dans la zone pour libérer le score. Le verrou a été ouvert et les techniciens ont déplacé le jeton. Dans Dybala et Eriksen.

Touché, l’Inter recula et le cuir fut teint “bianconero”. Avec des espaces entre les lignes, le ‘Bijou»Semblait condamner le duel. Qui sait s’il faut également éliminer un demandeur deScudetto». Dybala cassé de la faillite à Jeune et battre Handanovic avec un coup rapide avec l’extérieur. Il n’a pas réagi Inter, brisé à la merci d’un Chrétien qui a touché le but en deux tirs qui ont quitté par une épingle. Le but n’est pas venu, mais un revers qui peut être mortel dans la lutte pour le titre.