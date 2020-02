Résumé et objectifs de la Juventus

J’avais besoin de gagner le Juventus après être tombé devant lui Verona dans Série A et nouer contre le Milan dans Coppa. Des résultats décevants alignés sur un jeu gris. À la critique croissante, le ‘Vecchia Signora‘il a répondu avec une victoire placide contre lui Brescia. Dybala d’échec direct et Carré Après une grande action collective, ils ont décidé d’un parti de domination absolue «bianconero» bien qu’avec peu d’occasions.

16/02/2020 à 17:18

CET

X. Serrano

Juventus

Szczesny; Danilo, Bonucci (Chiellini, 78 ‘), Rugani, A. Sandro; Ramsey (Pjanic, 66 ‘) (Matuidi, 73’), Bentancur, Rabiot; Square, Higuain et Dybala.

Brescia

Alfonso (Andreachi, 10 ‘); Sabelli, chancelier, Mateju, Martella; Bjarnason (Ndoj, 80 ‘), Dessena, Bisoli; Zmrhal (Scrabb, 90 ‘); Balotelli et Aye.

Buts

1-0 M. 38 Dybala. 2-0 M. 75 carré.

Arbitre

Daniele Chiffi T.A .: Bonucci (19 ‘), Higuaín (43’), Bentancur (65 ‘) / Aye (2A, 33’ et 37 ‘).

Avant l’avant-dernière classification et dix jours après la mesure Lyon, Sarri Il a choisi de faire des rotations. Le plus parlé, l’absence d’un Chrétien Cela n’a même pas été invoqué. Le plein n’est pas venu non plus Brescia. Les Lombards ont fait les victimes de leur archer titulaire (Joronen), votre poumon dans la moelle épinière (Tonalli) et son gardien de but (Torregrossa).

Si la différence de niveau est insuffisante, le gardien de but Alfonso il a été blessé après 10 minutes et a dû quitter Andrenacci, qui a fait ses débuts comme ça dans le Série A. La domination des Piémontais était incontestable depuis le coup de sifflet initial, mais peu menaçante devant la discipline défensive du Brescia.

L’approche lombarde a sauté en l’air à la 38e minute. Oui Il a vu le deuxième jaune et a concédé une faute dangereuse sur le balcon de la zone. Dybala, avec un maître gaucher qui est entré dans l’équipe qu’il devait défendre Andrenacci, a profité du cadeau. Il Brescia Je ne voudrais pas lever la tête.

Après la reprise, le monologue piémontais est allé encore plus loin. Derrière un mur avec Matuidi, Carré distances étendues avec une définition subtile un quart d’heure de la fin. La ‘Vecchia Signora«Il avait l’air dur pour le troisième but, mais c’était insaisissable. Bentancur et Dybala a couru dans le bois tout en Higuain ils lui ont annulé un but de hors-jeu.

Dans un match placide, la «bianconera» gonflée pourrait célébrer le retour de Chiellini sur le terrain après presque six mois d’absence en raison d’une blessure. Aussi Pjanic Il a mis la note négative du match à remplacer par des problèmes physiques alors qu’il n’avait que sept minutes sur le terrain.