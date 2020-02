Résumé et objectifs de la Juventus-Fiorentina Serie A

Imparable En 2020, Cristiano Ronaldo était assis comme de l’eau en mai, ce qui a ajouté deux buts à son compte privé. Neuvième journée consécutive marquant pour atteindre le chiffre rond de 50 buts en Italie. Bien sûr, petit détail, les deux buts étaient pénaux où il n’en pardonne pas un. Sept des 19 buts qu’il ajoute dans cette Serie A provenaient de la pénalité maximale.

02/02/2020 à 14:41

CET

sport.es

JUV

FIO

Juventus

Szczesny; Square, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (Matuidi 88 ‘); Higuaín (Dybala 67 ‘), Douglas Costa (Bernardeschi 83’), Cristiano Ronaldo.

Fiorentina

Dragowski; Igor, Pezzella, Ceccherini; Dalbert, Lirola (Agudelo 89 ‘), Pouce, Benassi; Chiesa, Ghezzal (Vlahovic 60 ‘), Cutrone (Sottil 73’).

Buts

1-0 M.40 Cristiano, 2-0 M.80 Cristiano, 3-0 M.90 De Ligt.

Arbitre

Fabrizio Pasqua (Italie) T.A .: Bonucci (35 ‘) / Pezzella (39’), Ghezzal (50 ‘), Ceccherini (80’)

Et heureusement, cela ne leur fait pas défaut car la Juventus a terminé un jeu plus que paresseux malgré le résultat final bombé. Le premier d’entre eux a atteint cinq minutes pour se reposer avec un tir de Pjanic du front qui a arrêté Pezzella avec ses mains sans le vouloir. Le but de Cristiano était un coup psychologique pour un ‘Fiore’ qui avait eu ses chances.

Le second était également en retard. Lorsque les locaux ont le plus souffert, lorsque les plus nerveux ont été inspirés par le Juventus Stadium, Bentancur est arrivé, qui a inventé une bonne manœuvre pour être abattu dans une action très similaire à celle de Casemiro avec Morata hier au Bernabéu. L’arbitre italien a indiqué une pénalité malgré son contrôle dans le VAR. Cristiano a fait le reste. Trait et triche le gardien de but.

Le résultat a été complété par De Ligt, qui a probablement fait l’un des meilleurs matchs avec l’élastique de la Juventus. Très sûr en défense, rapide à couper et à arrondir, but à la sortie d’un corner. Spécialité maison pour fermer trois points pour un leader plus «Juve» attendant le résultat de l’Inter.