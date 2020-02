Résumé et objectifs de la Lazio

Rêvez le Latium avec la conquête de son premier ‘Scudetto‘dans vingt ans. Ce qui était il y a quelques mois une chimère, semble aujourd’hui à la portée des doigts. Encore plus après avoir vaincu le Inter en duel direct pour le titre. Les deux aspirants à détrôner le Juve et les Romains ont prévalu, quelques secondes au point de la ‘Vecchia Signora“. Dans un affrontement très serré, Immobile et Milinkovic-Savic ils ont tourné l’objectif initial de Jeune.

16/02/2020 à 22h52

CET

X. Serrano

LAZ

INT

Latium

Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Cataldi, 80 ‘), Luis Alberto, Jony (Lazzarri, 63’); Caicedo (Correa, 63 ‘) et Immobile.

Inter

Padelli; Godín (Alexis, 86 ‘), De Vrij, Skriniar; Candreva (Moses, 77 ‘), voisin, Brozovic (Eriksen, 77’), Barella, Young; Lukaku et Lautaro Martínez.

Buts

0-1 M. 44 Young. 1-1 M. 50 immobile (stylo). 2-1 M. 70 Milinkovic-Savic.

Arbitre

Gianluca Rocchi. T.A .: Lucas Leiva (51 ‘), Luiz Felipe (58’), Lazzarri (90 ‘), Milinkovic-Savic (90’) / De Vrij (49 ‘), Godín (80’).

Ils étaient confrontés aux deux meilleures défenses du «calcium», une vertu qui était évidente dès le coup de sifflet initial. Dans un duel électrique, d’une intensité très élevée, les occasions étaient rares. Cela a commencé avec plus d’élan Latium, encouragé par un Olympique plein jusqu’au drapeau, et Milinkovic-Savic a écrasé un obusier contre la barre transversale lors du premier échange. C’était la seule occasion claire de celles de Inzaghi avant la pause

L’approche défensive de Conte renversé Immobile et empêché Luis Alberto Associer entre les lignes. Le technicien «nerazzurro», vieux chien, savait que le Latium Essayez de voler des balles près du centre et pariez sur le jeu direct. Avec Lukaku en tant que générateur de bouée et de jeu, les Lombards ont généré un danger dans le jeu direct. Surtout la contre-attaque. C’est ainsi que le Belge s’est écrasé main contre main contre Strakosha.

Au crépuscule de la première mi-temps, le premier but du match allait arriver. Le gardien de but albanais a mal réussi un tir lointain de Candreva et Jeune envoyé le rejet au fond du filet avec un tir de volée. Premier but de l’anglais en Italie.

Peu de joie a duré Inter. Dans les premières mesures du deuxième acte, une erreur de compréhension entre Skriniar et Padelli forcé de Depuis Vrij de commettre une pénalité sur Immobile pour empêcher la cravate. Bien plus que de l’empêcher, il ne l’a reporté que de quelques secondes. Le «capocannoniere» a assumé la responsabilité et n’a pas pardonné.

Le vin assorti suivi d’une brève période de notation, après quoi a émergé un Inter plus dominant Les «nerazzurri» n’ont pas matérialisé leur inondation et la Latium frappé le premier échange. Dans une action de coin défendue avec une passivité excessive, Skriniar Il a sauvé un coup de Marusic et, après plusieurs rejets, Milinkovic-Savic Il a envoyé le ballon pour sauver.

Il Inter Il a acculé le cadre de la capitale. Mais prévisible et plat, dérangeait à peine la défense laziale disciplinée. Conte rapidement présenté à Eriksen et de ses bottes est né un objectif de Lautaro qui n’a pas été inscrit au tableau de bord pour hors-jeu. Avec le «nerazzurri» lancé en attaque, Padelli il a évité 3-1 dans une main dans la main avec Immobile. Cela importait peu. La Latium Il est deuxième, à seulement un point de la Juventus.