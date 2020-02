Résumé et objectifs de la Lazio

L’Espagnol Luis Alberto il a couru dans les postes deux fois ce mercredi et sa Lazio n’est pas passée de 0-0 au stade olympique romain contre Hellas Verona, dans un match du dix-septième jour de la Serie A reporté en décembre à cause de la Super Coupe d’Italie que les «biancocelesti» ont fini par conquérir contre la Juventus.

02/05/2020 à 23:30

CET

SPORT.es

LAZ

REGARDER

Latium

Strakosha; Patric Gabarron, Acerbi, Radu; Lazzari (Marusic, 71 ‘), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic (Jony, 70’); Caicedo (Parolo, 85 ‘) et Immobile.

Hellas Verona

Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Verre (Eysseric, 70 ‘), Zaccagni; et Borini (Dawidowicz, 90 ‘).

Arbitre

R. Abisso. TA: Milinkovic-Savic (29 ‘), Jony (77’), Radu (80 ‘) / Kambulla (23’) et Rrahmani (87 ‘).

Une victoire aurait permis à la Lazio de battre l’Inter Milan et placer deuxième à seulement deux points de la Juve, mais les hommes de Simone Inzaghi se sont retrouvés coincés devant l’organisation et la discipline tactique de Hellas Verona.

Luis Alberto a allumé la lumière dans le complexe romain, qui a souffert de tension au début du matchet a touché l’avantage à au moins quatre reprises. Cependant, le bois et le but Marco Silvestri l’a empêché de déverrouiller le marqueur.

L’Espagnol a sorti une merveilleuse droite courbe qui Silvestri a envoyé un corner en première mi-temps et, toujours avant la pause, le poteau a repoussé un tir bas qui avait frappé le gardien italien de Vérone.

Dans la reprise, Luis Alberto a encore secoué le bois avec un autre tir de l’avant de la zone et, dans le temps additionnel, l’Andalou a essayé à nouveau avec un tir puissant que Silvestri a réussi à dégager. Borini, du côté de Hellas, il était le plus proche du but.

Le dernier 0-0 laisse la Lazio en troisième position, un point de l’Inter, un deuxième et quatre de la Juventus. De son côté, Hellas Verona est resté neuvième, un point derrière les positions en Ligue Europa.