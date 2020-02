Résumé et objectifs de la Leganés-Real Sociedad de LaLiga

Un énorme coup franc de Óscar Rodríguez, au fil du temps, a donné à Leganés une victoire majeure contre la Real Sociedad (2-1) à Butarque.

02/02/2020 à 14:30

CET

EFE

JAMBE

RSO

Leganés

Remiro, Monreal, Le Normand, Zaldua, Aritz, Sangalli (Odegaard 57 ‘), Zubeldia, Guevara, Januzaj, Isak (Willian José 71’) et Portu (Barrenetxea 61 ‘).

Société réelle

Soriano, Bustinza, Awaziew, Omeruo, Jonathan Silva, Kevin (Carrillo 72 ‘), Rosales, Recio, Eraso (Ruibal 58’), Roque Mesa et Braithwaite (Óscar Rodríguez 80 ‘).

Buts

0-1 M.20 Isak, 1-1 M.49 Omeruo, 2-1 M.94 Óscar Rodríguez.

Arbitre

Melero López (andalou) TA: Recio (18 ‘), Awaziem (69’), Carrillo (78 ‘), Jonathan Silva (80’) / Zubeldia (39 ‘), Willian José (89’), Guevara (93 ‘) .

L’équipe locale a fait face au rendez-vous avec l’illusion de remporter une victoire qui leur permettrait de s’échapper des lieux de relégation où ils étaient installés depuis le début de la campagne. Aguirre a toutefois voulu construire l’ambition par derrière et a choisi de cimenter ses onze avec cinq défenses et quatre milieux de terrain devant Juan Soriano, remplaçant sous les bâtons de Iván Cuéllar sanctionné.

Quant à l’équipe basque, Imanol Alguacil a dû faire face à l’équilibre compliqué d’avoir des espoirs en championnat et en Copa del Rey. Les victimes de cette navigation entre deux mers étaient cette foisz Oyarzábal et Odegaard, à qui il a décidé de soustraire quelques minutes pour se rafraîchir au rendez-vous copera au Bernabéu.

Comme prévu, les deux absences ont été remarquées par les visiteurs. Sans la fluidité offensive des autres nominations, ils ont également été surpris au départ par l’impulsion d’un adversaire volontaire qui n’a rien abandonné.

En fait, après cinq minutes, ils ont réussi à monter le premier Martin Braithwaite a terminé un centre de Kevin Rodrigues depuis la gauche avec tout en faveur et Álex Remiro miraculeusement dévié avec le pied pour l’envoyer au coin. Celui-ci a été retiré et le jeu s’est terminé par un tir haut, dans une position franche mais quelque peu forcée, de Jonathan Silva.

L’espoir de nuire est resté vivant jusqu’à la minute vingt. C’est alors que Soriano a fait une grave erreur dans un dégagement, avec tout en faveur, et tendit le ballon au centre du terrain à Sangalli. Il a conduit, assisté à Isak et n’a pas pardonné le pourboire avec un tir bas du croissant.

Le varapalo, dur, aurait pu être pire si Melero López avait fait remarquer une éventuelle pénalité de Jonathan Silva sur Januzaj peu après. Cela ne s’est pas produit et, ayant l’impression d’avoir échappé à un drame, les hôtes sont revenus à la charge.

La vague d’optimisme a duré jusqu’après la pause, ce qui a laissé les Leganés prêts à mordre. Ce furent des moments de harcèlement qui se sont terminés par une démolition lorsque, comme point culminant d’une action née d’un corner, Omeruo a défini avec un tir serré qu’il a frappé le bâton avant d’entrer dans la gauche de Braithwaite.

De là, les formateurs ont commencé à jouer avec leurs pièces sur le banc et leur dessin sur le vert à la recherche de solutions. Imanol a décidé de donner accès à Odegaard et plus tard à Barrenetxea et William José.

Mais à la fin du match, lors du dernier match du match, le milieu de terrain Oscar Rodriguez, entré dix minutes plus tôt, a montré pourquoi il accompagne sa légende bien méritée de l’excellent lanceur de fautes depuis qu’il était dans la carrière du Real Madrid. Il l’a fait en mettant le ballon dans l’équipe pour ravir la foule et le désespoir d’un Real qui était satisfait du point.