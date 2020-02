Résumé et objectifs de la Ligue des Champions Shakhtar-Atalanta

La première fois, ils ont joué la Ligue des champions. Trois défaites lors de leurs premiers matchs en phase de groupes. Aucune équipe n’avait auparavant réussi à passer par ce record nul. Aucun jusqu’à l’arrivée de l’Atalanta de Gasperini. “ The Dea ” a remporté l’histoire au Metalist Stadium pour accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

12/11/2019

CET

Shakhtar

Pyatov, Dodó, Krystov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko; Teté (Marlos 59 ‘), Kovalenko (Solomon 71’), Patrick, Taison; Moraes

Atalanta

Gollini; Djimisti, Palomino, Masiello (Malinovskyi 61 ‘); Gosens, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Muriel (Ibañez 71 ‘), Papu Gómez (Hateboer 90’).

Buts

0-1 M.66 Castagne, 0-2 M.80 Pasalic, 0-3 M.90 Gosens.

Arbitre

Felix Zwayer (Allemagne). T.A .: Patrick (50 ‘), Dodó (63’) / Muriel (23 ‘), Freuler (74’), Hateboer (90 ‘). T.R.: Dodó (77 ‘)

Le rhume de Donetsk semblait affecter précisément un Shakhtar qui a mis dix minutes pour apprendre que le match avait commencé. Était même sur le point de dévoiler l’objectif comique de la journée avec une passe inutile pour Pyatov qui a profité du «Papu» pour intercepter et presque marquer le premier but du match.

Il a eu quelques fois de plus «The Dea» qui a donné l’impression qu’il perdait ses meilleures minutes pour blesser les Ukrainiens. C’était comme ça. Le Shakhtar se serra et de nulle part le but de Kovalenko fut annulé de millimètres. Un hors-jeu très juste dans le jeu pré-cible.

L’Atalanta a reculé comme il l’a déjà fait dans l’un de ses matches de phase de groupes qui ne s’est pas terminé précisément de la meilleure façon pour les Italiens. Gollini a conservé les options du pass Atalanta avec une main spectaculaire sur le tir de l’intérieur de la zone à quelques minutes de la pause. Dans le jeu, Luis Castro était trop supérieur.

La ville a fait la faveur dont les deux équipes avaient besoin en Croatie en battant Zagreb, laissant le vainqueur du match au stade Metalist au deuxième rang du groupe. Le tonique était le même qu’en première mi-temps mais l’Atalanta dans ce Champions n’est toujours pas très explicable. Gomez a laissé à Castagne le score d’un but historique qui a été annulé pendant trois minutes. Le VAR examinait l’action pour terminer de déterminer que l’objectif était valide. La folie s’est déchaînée parmi celles de «The Dea».

Gasperini récupéra rapidement la défense de trois qu’il avait démontée à la pause pour être plus offensive. La pièce sortait professeur et Pasalic, l’un de ses plus grands piliers, a orné une soirée magique pour les Italiens. Un centre latéral qui a brouté le croate dans un chant monumental de Pyatov.

Le Shakhtar à dix pour l’expulsion de Dodó, très injuste, et la fortune contre est passée de huitième à l’extérieur de l’Europe. En plus de cela, Gosens a mis la cerise sur le gâteau avec une terrible erreur de Stepanenko. Grande fête à Bergame.