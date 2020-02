Résumé et objectifs de la Milan-Juventus de la Coppa d’Italie

Milan n’est pas accompagné de fortune. Il ne pouvait pas faire un meilleur match que celui qui aimait ses fans à San Siro mais il n’a pas non plus gagné. Une pénalité sur la remise provoquée et transformée par Cristiano égalité qui avait laissé Rebic face à son but.

13/02/2020 à 22h55

CET

Arnau Montserrat

MIL

JUV

Milan

Donnarumma; Calabre, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessié, Bennacer, Çalhanoglu (Paquetá 87 ‘), Castillejo (Alexis 80’); Rebic (Laxalt 74 ‘), Ibrahimovic.

Juventus

Buffon; De Sciglio (Higuaín 69 ‘), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Matuidi (Rabiot 73 ‘), Pjanic, Ramsey (Bentancur 63’); Square, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Buts

1-0 M.61 Rebic, 1-1 M.90 Christian.

Arbitre

Paolo Valeri (Italie) T.A .: Ibrahimovic (29 ‘), Theo (42’ deuxième en 71 ‘), Kessié (58’), Castillejo (69 ‘), Calabre (90’) / Ramsey (30 ‘)

Les premières minutes du match étaient révélatrices de ce qui allait se passer à San Siro. Un Milan supérieur mais très précipité dans les derniers mètres. Kessié a envoyé le premier avertissement d’un tir lointain alors qu’il avait de meilleures options que de lancer à la porte.

Mais c’est Milan qui a fait les inexactitudes, c’est Buffon avec ses interventions qui a empêché l’ouverture du tableau de bord. Pour mettre en évidence une main avec un volant, le gardien vétéran a laissé la preuve qu’il est toujours pour ce type d’arrêts. La classe sous les gants n’est jamais perdue. La Calabre et tous les rossoneri des fans ont mis la main sur la tête.

La Juventus n’a changé le but de Donnarumma qu’après une demi-heure jouer avec un fouet timide de Square qui a dégagé sans trop de peine le jeune gardien de l’équipe milanaise. Malgré le 0-0 avec lequel la pause a été atteinte, le match a fait vibrer San Siro qu’ils avaient l’air supérieurs.

Mais bien que le script dans les premières étapes de la seconde moitié ait approché ce qui a été vu dans la première moitié, la Juventus a ajouté des arrivées à sa possession éphémère de la première moitié. Cependant, les plus clairs étaient pour des locaux comme Ibrahimovic devant un Buffon qui a sorti une autre main prodigieuse.

Celui qu’il n’a pas pu atteindre est allé au ballon qu’il a mis Rebic avec une morsure de volée à la 61e minute. Le stade est tombé quand il a été récompensé après le match auquel jouaient ses joueurs. Maintenant, le silence régnait dans la ville de Milan lorsque Rebic lui-même a frappé Square dans la zone. La collégiale n’a rien dit et le VAR n’est pas entré de façon incompréhensible pour profiter du Milanais.

Celui qui a perdu la raison est allé à Theo Hernandez Une entrée tardive, avec du jaune, avec Dybala sans options pour créer du danger a mis fin à l’expulsion du camp. Ce tempérament passe trop de facture à l’ancien Real Madrid et a fait de même avec l’équipe qui a passé les quinze dernières minutes pour supporter le résultat.

Ce fut finalement un coup de pied au pied de Milan. Tant de pas en arrière ont permis Chrétien qui avait disparu tout au long du jeu inventer un chilien qui s’est retrouvé en penalty et plus tard les deux en portugais. Un 1-1 un peu injuste et très doux-amer pour ceux de Pioli.