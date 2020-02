Résumé et objectifs de la Sampdoria

Je dois prendre note du Barça. Peu de choses à faire Naples avec l’équipe déprimée et anxieuse qui Carlo Ancelotti abandonné au bord de la guerre civile, mais Gennaro Gattuso Il a encore beaucoup de travail à faire. En 90 minutes devant le Sampdoria, les «azzurri» ont montré leurs deux visages. Ils ont marqué deux buts lors d’un départ mortel et après la pause, ils ont concédé le match nul en raison de leur fragilité défensive. Mais cette équipe n’abandonne pas et dans un ultime coup de courage il a gagné.

02/03/2020 à 23:34

CET

X. Serrano

Sampdoria

Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Gastón Ramírez (Marioni, 68 ‘), Ekdal, Jankto (Vieira, 79’), Linetty; Gabbiadini et Quagliarella (Bonazzoli, 75 ‘).

Naples

Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas (Politano, 79 ‘), Lobotka (Demme, 61’), Zielinski; Alley (Mertens, 72 ‘), Milik et Insigne.

Buts

0-1 M. 3 Milik. 0-2 M. 16 Elmas. 1-2 M. 26 Quagliarella. 2-2 M. 73 Gabbiadini (pen.). 2-3 M. 83 Demme. 2-4 M. 98 Mertens.

Arbitre

Federico La Penna. T.A .: Jankto (43 ‘), Ekdal (47’), Gastón Ramírez (58 ‘), Linetty (67’) / Elmas (43 ‘), Demme (90’) et Politano (90 ‘).

Donc, à l’injection de confiance qui supposait les victoires avant Latium et Juventus, la boîte partenopeo ajoutée devant le Sampdoria Son troisième triomphe en ligne. Ou ce qui est pareil, égalé sa meilleure course du parcours et est déjà à deux points de L’Europe.

Gattuso Je savais à quoi gagner Sampdoria cela changerait définitivement le cours de l’équipe. Pas en vain, il a décrit le duel de bataille. En tant que tel, il a été confronté à ses garçons, qui ont passé le quart d’heure déjà envoyé 0-2 sur le tableau de bord. Ouvert la boîte Milik avec une tête plus placée que puissante dans le premier coup du duel.

Peu après, Le plus prolongé l’avance de la cloche en terminant un long corner dans la petite zone Dites Lorenzo sur le premier bâton. Il ferait bien Barça de ne pas copier la passivité défensive génoise, bruyante dans les deux actions.

Sans trop de confiance, le Samp Il a repris le duel. La monotonie qui commençait à prévaloir a été torpillée par Quagliarella, qui a sorti un but de volée stratosphérique du chapeau. Il n’a pas été célébré par l’attaquant incombustible napolitain et ancien «azzurro».

La boîte a ensuite été animée Ranieri, mais le Naples a résisté à l’arénon génois, qui a percuté le bâton dans une contre-attaque fugace. Les cloches ont également pu marquer sur deux en-têtes de Milik.

Les de Gattuso Ils ont montré leur pire visage après la pause. Insécurisé en défense et incapable de contrôler le match, il fit passer la cravate chez un chilien Gastón Ramírez qu’il VAR invalidé par les mains. Il a réagi Naples, à laquelle ils ont annulé un objectif de Zielinski hors jeu

C’était un mirage. La Samp Il a repris son commandement et a égalisé pour une pénalité. Mais dans un dernier arreón, Demme avancé le Naples et Mertens mettre la dentelle sur l’ajout après une erreur de Audero. L’Europe C’est déjà à deux points.