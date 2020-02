Résumé et objectifs de la Vitesse-Ajax du KNVB Beker

Il n’a pas été facile de visiter l’Ajax dans un stade où il avait laissé des points dans la ligue avec une égalité dans les deux sens, mais a résolu la passe contre Vitesse avec la pratique. Un objectif de Babel pour mettre fin au nervisosismo et au béguin final avec les buts de la perle Gravenberch et un Tadic qui a mis la cerise sur le gâteau déjà dans la dernière ligne droite.

12/02/2020 à 23:04

CET

sport.es

VIT

AJA

Vitesse

Pasveer; Lelieveld, Doekhi, Bishop, Clark (Grot 79 ‘); Tronstad, Tannane (Vroegh 88 ‘), Bero; Dicko, Linssen, Matavz.

Ajax

Onana; Tagliafico, Lisandro, Edson, Dest; Eiting, Van de Beek, Gravenberch (Aveugle 77 ‘); Babel (Huntelaar 85 ‘), Traoré (Ziyech 80’), Tadic.

Buts

0-1 M.32 Babel, 0-2 M.76 Gravenberch, 0-3 M.85 Tadic.

Arbitre

Bas Nijhuis. T.A .: Matavz (22 ‘, deuxième en 83’), Linssen (90 ‘) / Babel (22’), Van de Beek (39 ‘), Eiting (69’).

Il ne voulait pas que l’ensemble de Ten Hag soit dans la même position de ligue quand le jour où on a vu comment les locaux étaient placés jusqu’à deux fois devant au tableau de bord. Sans vouloir revenir en arrière, l’Ajax en est sorti en coup de vent. Déjà à la première minute contraint Pasveer à faire un grand arrêt au tir de Traoré.

Beaucoup de possession, mais ce qui était attendu comme une attaque et un but des «Ajacied» s’est retrouvé plus coincé que d’habitude. Précisément Traoré lui-même était chargé de débloquer la situation lorsque la vitesse la plus confortable était. Il a été lancé par Van de Beek pour une ouverture au groupe de joueurs du Burkina Faso qui a généré un génie de centre pour que Babel mette le bout de la botte et le premier du match sur le tableau de bord.

Un répit pour ceux de Ten Hag qui n’ont guère souffert de retour sporadique de la part de l’équipe locale. Ils ont dû serrer et ils l’ont fait en seconde période où l’Ajax a souffert davantage pour maintenir l’avantage. Mais c’est ce que l’Ajax a. Dans n’importe quel jeu, vous finissez.

Les murs, pour laisser passer sous les jambes, jouent des bandes de lignes totales afin que le jeune Gravenberch achève la tâche. A partir de là, c’est fini. Tadic a terminé avec un penalty que le VAR a souligné pour mettre l’Ajax en demi-finale de la Coupe.