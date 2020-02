Résumé et objectifs de l’Ajax-RKC Waalwijk de la Eredivisie

L’Ajax a réalisé une confortable victoire à domicile contre le RKC Waalwijk (2-0), avec des buts de Tadic et Lassina Traore. Le trébuchement de l’AZ Alkmaar chez lui dans la maison de Twente a ouvert la porte à Ajax pour faire un bond de géant vers une nouvelle Eredivisie. Ouvrir un écart de six points par rapport à son poursuivant immédiat dans une ligue néerlandaise où ceux de Ten Hag échouent très peu est un signe que la route, au moins, est pavée. Ils n’ont pas pardonné dans un triomphe confortable devant le colista.

16/02/2020 à 16:29

CET

sport.es

AJA

Ajax

Onana; Dest, Edson, Lisandro, Tagliafico; Van de Beek (Ekkelenkamp 79 ‘), Ziyech (Blind 46’), Eiting; Tadic, Traoré (Huntelaar 61 ‘), Babel.

RKC Waalwijk

Vaessen; Gaari, Mulder (Meulensteen 46 ‘), Delcroix, Qasten; Van der Venne (Reijnders 73 ‘), Rienstra, Leemans; Hansson, Bilate, Sow (Elbers 83 ‘).

Buts

1-0 M.13 Tadic, 2-0 M.53 Traoré, 3-0 M.90 Huntelaar.

Arbitre

Dennis Higler T.A.: Eiting (50 ‘) / Meulensteen (76’), Gaari (78 ‘).

Il n’y avait pas de temps pour le culot du stade Johan Cruyff dans l’accident. Tadic depuis le point de penalty, il est passé au sien dès la 13e minute. Les quelques espoirs que le RKC Waalwijk a dû ramener quelque chose à la maison, où il n’a remporté qu’un match, ont déjà disparu trop tôt.

Petit combat qu’il a donné pour un Ajax qui a joué au gaz moyen tout au long du match sachant qu’ils étaient également en tête du tableau de bord. Ce n’est que dans la seconde moitié que les Ajacied ont condamné. Traoré s’en est occupé après le cadeau aux raisins de Van de Beek.

L’image du troisième et dernier objectif est la description idéale de ce qu’était le jeu. L’Ajax moyen marche avec la capacité de frapper un arreón mortel. Huntelaar a terminé la tâche d’être de plus en plus de leaders chaque jour.