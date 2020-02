Résumé et objectifs de l’Ajax-Sparte (2-1)

L’Ajax a récolté sa deuxième victoire après les deux crevaisons contre l’AZ Alkmaar et Willem II aux dépens d’un Sparta à Rotterdam qui, au-delà de ce que le score dictait, était toujours dépassé. Le chef de l’Eredivisie a amené le chat à l’eau grâce aux nombreux Ils vont de Beek et Gravenberch, présent – jusqu’en juin – et futur du club néerlandais.

19/01/2020 à 16:32

CET

Sergi Montes

AJA

SPR

Ajax

Onana; Tagliafico, Mazraoui, Veltman, Martínez; Ziyech (Ekkelenkamp, ​​59 ‘), Van de Beek, Gravenberch (Eiting, 76’); Promes, Babel (Traoré, 70 ‘) et Tadic.

Sparta Rotterdam

Harush; Abels, Vriends, Mattheij, Faye; Auassar, Rigo (Duarte, 84 ‘), Harroui (Mica Pinto, 81’), Rayhi; Ache et Joosten (Piroe, 69 ‘).

Buts

1-0 M. 15 Van de Beek. 2-0 M. 60 Gravenberch. 2-1 M. 74 Piroe.

Arbitre

Lindhout TA: Promes / Auassar.

Le convoité Van de Beek, qui tient déjà pour acquis qu’il jouera au Real Madrid la saison prochaine, a ouvert la boîte à la Johan Cruyff Arena. Le milieu de terrain hollandais a rivé une balle lâche dans la zone après un tir en demi-finale de Promesses. Les de Erik Ten Hag, avec le premier devoir accompli, ils sont allés chez eux. Se déplacer sans s’arrêter, occuper et évacuer partout, sans références fixes au-delà de l’arrière.

Il Style Cruyff dans le jeu qui a également été approuvé dans le deuxième but, un peu un beau projet de loi, qui mérite d’être goûté plusieurs fois. Toute l’école «ajacied» embourbée dans la même action, pleine de détails. Une des miennes entourée de Sparte, contrôle et retour en marchant dessus, mur sur mur et définition avec tempera Ryan Gravenberch. Le Néerlandais de 17 ans a terminé une belle action sur une étendue de terrain. L’enfant, l’une des promesses les plus fortes de la carrière d’Ajax, compte déjà deux buts et une passe décisive lors des trois matchs qu’il a disputés dans cette Eredivisie.

Piroe, tournant le dos à la défense “ajacied”, il a bien contrôlé une longue balle et a tiré Onana amener le ballon au long bâton. Ceux de Rotterdam, cependant, ont à peine à nouveau généré un danger dans la zone du leader.