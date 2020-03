Résumé et objectifs de LaLIga Athletic Club-Villarreal

Dix jours plus tard, Athletic a gagné. Le 1er mars, sa première victoire en 2020 est venue devant un Villarreal qui vivait des arrêts Asenjo et n’a pas mis fin à ses chances claires de match nul. Le but de Raúl García de la peine maximale sort les Basques du tunnel.

03/01/2020

À 17 h 54

CET

Arnau Montserrat

ATH

VIL

Club athlétique

Unai Simon; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Vesga, Dani García, Ibai (Williams 52 ‘), Córdoba (Unai Núñez (82’); Muniain (Sancet 73 ‘), Raúl García.

Villarreal

Asenjo; Peña, Albiol, Pau Torres, Moreno; Ontiveros (Moi Gómez 75 ‘), Trigueros, Iborra (Anguissa 58’), Cazorla (Chukwueze 67 ‘); Gerard, Paco Alcácer.

Buts

1-0 M.56 Raúl García (p.)

Arbitre

Medié Jiménez (catalan) TA: Yuri (21 ‘), Capa (43’), Córdoba (62 ‘), Vesga (85’), Raúl García (90 ‘) / Cazorla (21’), Pau Torres (54 ‘) , Iborra (55 ‘), Anguissa (63’), Gerard (65 ‘), Chukwueze (77’).

La volonté de reprendre le chemin de la victoire a été notée chez ceux de Garitano qui sont sortis en coup de vent. Ils ont appliqué une intensité très élevée pour enfermer un Villarreal qui n’était pas à l’aise pendant toute la première mi-temps. Cependant, un ballon qu’Alcácer et Gerard ont pu connecter s’est terminé avec le plus clair à San Mamés. Un corps à corps de Moreno qui a trouvé une main du scandale Unai Simón. A bas niveau de difficulté. Le câlin ultérieur de Yuri à son portier a tout dit.

Et c’est que revenir pour tirer une voiture en montée aurait été un problème pour un athlète avec cette dynamique. C’était une peur et il y est resté parce que les habitants de Castellón ne se sont même plus rapprochés. Contrairement aux rojiblancos qui par le biais de Raúl García ou Muniain ont monopolisé les occasions.

Malgré la forte intensité imprimée par l’équipe basque, le manque de régularité et les arrêts de jeu ont rendu difficile l’ouverture de la boîte dans le fief de Bilbao. La dureté des inscriptions des deux équipes a été constante.

Garitano n’a pas attendu six minutes pour redémarrer pour libérer sa panthère. Iñaki Williams Il est entré et a révolutionné le jeu. Il était l’auteur du coup qui a fini par rebondir sur le bras de Pau Torres, jeu qui s’est terminé par une pénalité plutôt que juste. La position centrale est naturelle et le bras est très proche. La décision n’a pas changé et Raúl García a mis la justice au tableau de bord.

À partir de là, changez de rôle. En dépit d’être l’avantage minimum, l’Athletic a fait quelques pas en arrière en s’appuyant sur la vitesse du recul et Villarreal a menacé à nouveau le but d’Unai Simón. Mais quand Villarreal allait mieux, torpillez le sous-marin. Une autre main, cette fois d’Albiol, s’est terminée sur le deuxième penalty de l’après-midi. Le VAR a notifié l’arbitre.

San Mamés était en fête mais la joie n’a pas duré longtemps. Williams a pris la responsabilité cette fois et a échoué. Asenjo avec un double arrêt sensationnel a gardé son peuple en vie. Alcácer n’a pas profité de ce qu’il a eu jusqu’à deux occasions très claires pour mettre les tables. Il a mal choisi les deux.

L’échange de coups dans les dernières minutes pourrait se terminer par 2-0 ou l’égalité sur le tableau d’affichage. Les arrêts d’un sublime Asenjo désespéraient les locaux qui savaient souffrir et nouer la victoire une fois pour toutes. Villarreal est désengagé de l’Europe.