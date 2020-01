Résumé et objectifs de l’Atlético

Cet athlétique est blessé Et de gravité. Quand une équipe ne va pas bien émotionnellement, cela nuit aux résultats. Et c’est que les matelas ne sont pas passés du nul à zéro contre Leganés, colista mais cela a montré qu’Aguirre a changé de visage. Il a minimisé les rojiblancos et même dans une grande partie du jeu, il semblait qu’il pouvait attaquer les Wanda.

26/01/2020

À 14:26

CET

Francesc Ripoll

ATM

JAMBE

Athlète de Madrid

Oblak; Vrsaljko (Saponjic, 89 ‘), Savic, Felipe, Lodi; Correa (Héctor Herrera, 62 ‘), Thomas, Llorente (Vitolo, 46’), Saúl; Joao Felix et Morata.

Leganés

Cuellar; Rosales, Bustinza, Omeruo, Awaziem, Silva; Kevin Rodrigues (Carrillo, 78 ‘), Recio, Roque Mesa, Eraso (Ruibal, 61’); et Braithwaite (Oscar, 90 ‘).

Arbitre

Mateu Lahor (valencien). TA: Awaziem (11 ‘), Eraso (55’), Roque Mesa (90 ‘) Recio (92’), Cuéllar (2A, 93 ‘).

Incidents

Match joué dans la Wanda Metropolitano.

La peinture locale s’est endormie. Ou peut-être encore avec votre esprit sur votre suppression de copera. Mais quelque chose n’allait pas avec lui. Les matelas, apathiques, ne pouvaient pas trouver le chemin avec le ballon. Son rythme de jeu lent, sans profondeur, a profité de un Leganés qui passe au vert avec une approche défensive – il y avait six défenses dans la formation – mais il savait comment utiliser ses armes pour frapper. Et la chance est le «Cholo» d’Oblak, car il a sauvé deux chances claires des cornichons. Il ne semblait pas que ceux du sud de Madrid étaient les colistas.

Les Aguirre ont gardé leur plan. Très bien planté derrière, sans laisser pratiquement de fissures et déjouant toutes les quelques tentatives rouges et blanches, toujours avec Correa comme protagoniste. Il a envoyé une balle sur la barre transversale et a essayé d’assister à un Morata qui a rencontré Cuéllar.

En voyant le panorama, Simeone a donné l’entrée de Vitolo après la pause. Et malgré un peu plus de profondeur, les matelas avaient une peur excessive de l’erreur et restaient coincés dans la facette offensive. La «Lega», la sienne. Avec des idées très claires, il a su garder son sang-froid et était même sur le point d’aller de l’avant avec un tir de Recio. Le Wanda, divisé, a éclaté entre sifflets et esprits pour son peuple.

Joao Felix, avec peu d’importance, s’est avancé et a commencé à être plus présent dans les attaques sportives. Mais ce ne fut pas la peine de punition finale ou de protestation que le VAR rejeta. En fait le match s’est terminé avec Cuellar expulsé pour perdre du temps et avec un tangana sensuel. Mais cela n’avait pas d’importance. Les cornichons étaient trop forts. Cet athlète ne lève pas la tête.