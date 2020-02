Résumé et objectifs de l’Atlético

Il n’y avait pas de surprise dans le Wanda Metropolitano. L’Atlético de Madrid s’est affronté contre un Lokomotiv sans enjeu (2-0) et sera dans les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Après avoir marqué un seul but lors de leurs quatre derniers matchs, Simeone a de nouveau souri au but, même si le résultat pourrait être plus volumineux. Joao Felix, de peine, et Philippe Ils ont clôturé un triomphe placide pour rester en vie dans la meilleure compétition continentale de clubs. Le PSG, le Bayern, Manchester City, Liverpool et RB Leipzig sont leurs rivaux possibles en huitièmes de finale.

12/11/2019

À 23:43

CET

Roger Payró

ATL

LOK

Athlète de Madrid

Oblak; Trippier, Felipe, Beautiful, Lodi; Correa (Héctor Herrera, 68 ‘), Thomas, Koke (Lemar, 73’), Saúl; Joao Félix (Marcos Llorente, 81 ‘) et Morata.

Moscou Lokomotiv

Kockenkov; Idowu, Kverkvelia, Höwedes, Corluka (Magkeev, 69 ‘), Rybus; Murilo, Zhemaletdinov, Krychowiak, Aleksei Miranchuk; et Éder (Smolov, 75 ‘).

Buts

1-0 M. 17 Joao Félix (pen.). 2-0 M. 54 Felipe.

Arbitre

Viktor Kassai. TA: Correa (67 ‘) / Murilo (40’) et Krychowiak (42 ‘).

Le Cholo était clair lors de la réunion précédente. “Notre idée est de faire un match fort, dynamique, avec rapidité et générer des opportunités d’objectifs. Nous devrons être calmes, et le calme est donné par votre personnalité. Mes joueurs l’ont & rdquor ;. Dit et fait, ses élèves ont caillé une grande rencontre, peut-être l’une des meilleures de la saison. Il n’y avait qu’un «mais» et c’était la mauvaise efficacité du matelas, ce qui était habituel dans ce cours. Et cela avait un début de match à demander. Kochenkov a renversé Joao Felix dans la zone à 41 secondes du match et Viktor Kassai n’a pas hésité à porter le sifflet à sa bouche. Cependant, le gardien de but a pu compenser en détournant juste le lancement de Trippier, qui a fini par cracher sur le poteau.

Capacité athlétique de «Felix»

Il avait raté une excellente occasion de mettre le duel sur la bonne voie, mais Atleti n’a pas abandonné. Il a assumé le poids du match contre un Lokomotiv qui n’a pas fait une seule tentative de tacher les gants d’Oblak. Le but local n’était qu’une question de minutes et est arrivé un quart d’heure plus tard grâce à un autre cadeau du complexe ferroviaire. Main totalement évitable dans un contrôle Zhemaletdinov que, après l’avertissement du VAR, Kassai s’est rendu au moniteur et a été puni d’une autre peine maximale. Cette fois Joao Felix a assumé la responsabilité et n’a pas hésité. Tir sec dans le coin inférieur gauche que Kochenkov ne pouvait que regarder.

Le gardien de but de «Loko» a été dépassé peu avant une demi-heure par Morata, mais cette fois, l’arbitrage vidéo a rendu justice en leur faveur. Correa a étendu un ballon Thomas et le matelas «9» l’a chassé momentanément 2-0. Cependant, il avait quelques centimètres d’avance sur le dernier défenseur. Hors jeu et à suivre.

L’attaquant de Madrid lui-même et Lodi ont joué dans deux nouvelles tentatives avant Thomas faire regarder Kochenkov. Avant les vacances Joao Felix Il a soulevé les fans de ses sièges avec un grand jeu individuel dont il n’a péché que l’achèvement.

La stratégie frappe à nouveau

Le reste existait, mais comme si je ne l’avais pas fait. La mise en scène du Cholo était liée à celles de Yuri Semin, encore plus inopérante si possible. Retour au ballon, cette fois grâce à la stratégie d’un corner, Atleti a atteint l’objectif de tranquillité. Trippier l’a laissé tomber peu après pour Koke et le milieu de terrain l’a mis au premier poteau où Philippe Il n’est entré que pour tirer sur un Kochenkov qui aurait pu faire plus.

L’élan du matelas n’a pas cessé avec la partie condamnée. Il n’y avait plus de buts, mais le rojiblanco Coliseum pouvait continuer à profiter des leurs. Attentif à la défense pour abandonner toute tentative russe, avec un milieu de terrain omniprésent dirigé par Thomas et Morata et Joao Felix provoquant des maux de tête à côté d’un Laisse Volontaire mais inexact dans les derniers mètres. Un bout de Morata et un zambombazo de Thomas ce furent les derniers coups à l’attaque de l’Atlético avant de pouvoir célébrer la passe aux huitièmes.