Résumé et objectifs de l’Atlético de Madrid

L’Atletico Madrid a clôturé le match aller des huitièmes de finale par une victoire pleine d’espoir contre Liverpool. Le champion d’Europe est entré en collision avec un adversaire qui a montré ses signes d’identité au plus haut niveau. Saul a marqué rapidement et à partir de là, il a vu un athlète encourageant, travailleur et ordonné Il a pu garder le loyer jusqu’à la fin et rêver de faire le tour sur Anfield Road.

18/02/2020

À 23:14

CET

ATM

LIV

Athlète de Madrid

Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Saúl, Thomas, Lemar (Marcos Llorente, 45 ‘), Correa (Diego Costa, 76’) et Morata (Vitolo, 70 ‘)

Liverpool

Alisson, Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson (Milner, 79 ‘), Mané (Origi, 45’), Firmino et Salah (Chamberlain, 72 ‘)

Arbitre

Szymon Marciniak (Pologne). TA: Sangle (44 ‘) / Mané (40’), Joe Gomez (58 ‘)

Incidents

Wanda Metropolitano, 67 000 spectateurs

L’équipe de Madrid est sortie dans un tromba. Avec des lignes avancées, appuyez et recherchez le jeu par groupes. Le bombardement a rapidement obtenu sa récompense. Saul était en alerte lors d’un rebond à Fabinho après un corner et à partir de la petite surface, a poussé le ballon dans les filets. Le match était face à face avec seulement quatre minutes de jeu et les rojiblancos n’avaient plus à continuer de risquer avec un but dans le sac.

Alisson sauve contre Morata

Le script du match a changé avec les deux Liverpool a pris le commandement, mais avec peu de profondeur. L’Athletic a bien fermé les espaces et par contre ça fait mal. Robertson a sauvé un coup franc de Morata par les cheveux et L’attaquant de Madrid a marqué le but avec une superbe coupe et un coup de feu qu’Alisson a sauvé avec le corps.

Le Simeone ne se sentait pas du tout mal à l’aise de défendre dans son domaine, bien qu’il ait fait peur dans une action isolée. Oblak a échoué avec ses pieds et a donné le ballon à Salah, qui a contrôlé longtemps et Firmino retourna le mur en hors-jeu, donc le but suivant de l’Égyptien fut annulé par un hors-jeu clair.

Liverpool n’a pas touché la clé pour entrer en combinant puis testé le tir lointain à travers Robertson et Fabinho avec peu de fortune. Salah avait mieux quand il s’est vu seul au point de penalty avec le but, mais son tir s’est écrasé dans la tête de Felipe et il a pris un corner.

Ils pardonnent au Mané rouge

L’Atlético a résisté sans autre problème jusqu’à la pause et l’arbitre polonais Marciniak a pardonné le deuxième jaune à Mané en donnant un coup de coude à Vrslkjo au premier semestre. Une action généralement sanctionnée d’avertissement en Espagne, mais qui est restée impunie dans ce duel européen. L’indignation du fan de rojiblanca retentit au repos.

Klopp a réagi rapidement et a remplacé Mané à la pause pour éviter la deuxième carte et a donné accès à Origi. Simeone a également déplacé un jeton et mis Marcos Llorente en ligne pour un Lemar manquant. L’Atlético a gagné dans la constance et a continué à défendre avec ordre. Cependant, une équipe comme Liverpool est toujours en mesure de générer et Il l’a fait dans une action combinatoire avec un tir à la tête totalement seul de Salah qui est allé sur le côté du filet.

Diego Costa réapparaît

Liverpool a continué d’insister, jouant régulièrement sur le terrain opposé. L’Atletico était une horreur de sortir et il ne pouvait que déranger Alisson avec un frisson frôlant l’équipe de Lodi. Les «rouges» ont enfermé le matelas, même s’ils n’ont pas pu avoir d’occasions claires non plus. C’est sur une balle rebondie que Henderson a tiré et la balle est partie en léchant le bois.

L’Atlético avait besoin d’un nouvel élan et Simeone a fait réapparaître Diego Costa trois mois après sa blessure. Le Brésilien a mis la griffe et le courage pour aider à résister au résultat.