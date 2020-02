Résumé et objectifs de Leganés-Betis de LaLiga

Sans but à Butarque dans un match qui a clairement montré que les cornichons et les Verdiblancos auront du mal à atteindre leurs objectifs. Le groupe Aguirre a ajouté un point qui permet de poursuivre avec une dynamique positive mais pas de quitter la zone de relégation. L’égalité pour le Betis l’éloigne un peu plus de l’Europe.

16/02/2020

À 17:44

CET

SPORT.es

JAMBE

BET

Leganés

Soriano; Ruibal, Bustinza, Awaziem, Siovas, Silva; Eraso (Bryan 55 ‘), Rubén Pérez, Recio (Assalé 82’), Kevin (Óscar 55 ‘); et Braithwaite.

Betis

Joel Robles; Emerson (Barragán (46 ‘), Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez (Loren 46’); Joaquín (Tello 74 ‘), Canales, Aleñá; et Borja Iglesias.

Arbitre

Estrada Fernández (catalan). TA: Braithwaite (66 ‘), Rubén Pérez (74’), Bryan (87 ‘), Ruibal (87’), Óscar (94 ‘) / Emerson (26’), Guido Rodríguez (36 ‘), William Carvalho (76 ‘). T.R.: Borja Iglesias (90 ‘)

La peur de l’erreur pourrait être plus que le courage d’aller chercher les trois points. Ce fut une première mi-temps difficile, sans aucune chance de marquer notable et trop de jeu dans une zone dangereuse. Les Leganés contrôlaient un peu plus le match contre un Betis qui n’a pas flanché le but de Juan Soriano.

Le VAR, la surprise sauta, redevint décisif dans l’avenir du jeu. Cela ne semble pas bon. Des mains qui semblent assez claires dans la zone n’ont pas été vues par Estrada Fernández et après trois minutes avec le jeu arrêté et sans passer par la télévision au pied du terrain, le jeu a repris avant l’indignation de Butarque qui pendant un moment a été vu avec une pénalité en faveur.

Rubi a déplacé le banc pour se reposer et a désigné deux hommes qui avaient le jaune comme Emerson et Guido Rodriguez avec intention offensive claire avec l’entrée de Loren. Il a donné de l’air frais à l’équipe qui a le plus souvent marché sur un sol de concombre. En fait, l’équipe Verdiblanco a hérité de la domination du parti.

Apparut alors la figure de Soriano qui rompit avec deux bonnes mains d’abord un tir de Channels puis une contre-attaque frappant une mauvaise action défensive de celles d’Aguirre. Mais pour arrêter celui qui a mis Aleñá dix minutes à faire. Le joueur assigné par le club a épissé un ballon que Soriano a pris avec une jambe providentielle. Je n’en revenais pas.

Les buts et objectifs n’arrivaient pas chaque jour, ils se compliquaient pour les deux équipes. Pour couronner le tout, Borja Iglesias a été éjecté d’un rouge direct pour avoir poussé un assistant d’Aguirre qui tentait de conserver un ballon. Quatrième jour sans gagner pour Rubi’s.