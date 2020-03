Résumé et objectifs de Levante-Granada de LaLiga

Pour guérir les maux, Darwin Machís. La saison vénézuélienne ne s’arrête pas pour aller mieux et a mené la réaction de Grenade après la pause contre Levante qui a conduit à une égalité à un lors d’une réunion de niveau que l’équipe locale a géré en première période et dans les dernières minutes et le visiteur en Bonne partie de la seconde moitié. La gueule de bois copera est mieux passée avec un match nul.

03/08/2020

Agir à 18h33

CET

sport.es

LEV

GRA

Lift

Aitor, Miramón (Coke 46 ‘), Vezo, Bruno, Clerc, Campaign, Vukcevic (Sergio León 78’), Radoja (Melero 56 ‘), Bardhi, Morales et Roger Martí

Grenade

Rui Silva, Víctor Díaz (Portes 46 ‘), Germán, Domingos Duarte, Vallejo (Darwin 46’), Neva, Eteki, Gonalons, Fede Vico, Carlos Fernández (Foulquier 79 ‘) et Soldier.

Buts

1-0 M.11 Roger, 1-1 M.60 Darwin Machís.

Arbitre

Prieto Iglesias (Navarro) T.A .: Morales (45 ‘), Vukcevic (69’) / Portes (49 ‘), Duarte (82’).

Incidents

Stade Ciutat de Valencia

Après quelques minutes de score initial, une pénétration sur la droite a culminé avec un ballon Morales que Roger a envoyé au filet dans le deuxième costume pour mettre le score 1-0. Le match était face à face pour l’équipe à domicile et bien qu’après le but le choc n’ait pas gagné en intensité, il a toujours donné l’impression que Levante était légèrement supérieur à son rival.

Les hommes de Paco López contrôlaient le jeu et empêchaient l’équipe andalouse d’atteindre facilement leur zone grâce, surtout, à la présence du couple Vukcevic-Radoja sur l’axe de leur noyau, au combat de Roger et au bon niveau de Morales. Cette maîtrise du match ne s’est guère accompagnée d’arrivées dans la zone de Grenade, mais les deux dont l’équipe Levantine disposait jusqu’à la pause, une pour chaque groupe et les deux aux pieds de Morales, ont obligé le but Rui Silva à faire deux bonnes interventions.

La deuxième mi-temps a commencé avec deux changements tactiques à Grenade, avec l’entrée de Machís et Antonio Puertas, et un au Levant par un coup reçu par Miramón juste avant la pause. Bien que Morales ait réussi à marquer 2-0 lors de la première action en deuxième mi-temps, Grenade a été plus intense dans les premières minutes du deuxième acte.

Fruit de celui-ci, et dans une action très prolongée de la tête, Machís a mis le tirage au sort avec une demi-heure de jeu devant et avec Levante un pas derrière son rival dans le jeu et la capacité offensive. La preuve en était un grand coup de Gonalons que Aitor a envoyé au coin.

Le jeu était dans la dynamique qui intéressait le plus Grenade, bien que ses options offensives n’étaient pas claires, tandis que Levante était confus et ne pouvait approcher le but de Rui Silva que dans des actions isolées. Un quart d’heure après la fin, Levante avait suturé la plaie et retrouvé la proéminence perdue, notamment sur la base de pots-de-vin, mais sans succès contre une Grenade qui n’était pas le début de la seconde mi-temps. Au final, les opportunités contre les deux buts ont été frustrées et ont cédé la place au match final.