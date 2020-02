Résumé et objectifs de Leverkusen

Le parti consommable qu’ils ont joué Leverkusen et Juventus dans le BayArena. Ceux, déjà classés. Les autres, sans réelles options. Avec ces ingrédients, le résultat le plus probable a été un duel de faible allure et peu de spectacle. En effet, ça l’était. Seul le déséquilibre de Dybala et la pâte du tandem Chrétien–Higuain Ils ont évité un 0-0 qui semblait insurmontable.

12/11/2019

À 23:39

CET

SPORT.es

LEV

Juventus

Bayer Leverkusen

Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Bellarabi (Bailey, 66 ‘), Demirbay (Baumgartlinger, 66’), Aránguiz, Diaby; Havetz et Alario (Volland, 82 ‘).

Juventus

Buffon; Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio; Square (Muratore, 90 ‘), Pjanic, Rabiot (Matuidi, 85’); Bernardeschi (Dybala, 66 ‘); Cristiano et Higuaín.

Buts

0-1 M. 75 Christian. 0-2 M. 90 Higuaín.

Arbitre

Benoit Bastien (France).

La vérité est que le duel a traversé des phases de changement relatif de domaine. Il y avait beaucoup d’espaces et d’arrivées près de la zone, mais avec peu de succès aux enchères. Diaby joué dans l’occasion la plus claire de Leverkusen, quand à 11 minutes s’est écrasé un coup de fouet contre le bois. Du peu qui a généré le Bayer en attaque, moins motivé que prévu dans ses adieux à la Ligue des champions.

Rien requis en défense, le Juve attaqué demi-gaz propulsé par la compétitivité insatiable de Chrétien. Le luso a été abattu très croisé avant l’asueto, il a été quelque peu annulé hors-jeu et a fini par atteindre son objectif après une passe de la nouvelle incorporée Dybala. Dans le dernier souffle, Higuain a marqué la finale 0-2.