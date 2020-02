Résumé et objectifs de l’Olympiacos

Un but de penalty français Youseff El Arabi en l’absence de trois minutes à la conclusion a permis au Olympiacos Sceau grec votre classification pour la Ligue L’Europe, après avoir gagné 1-0 mercredi Etoile rouge, à laquelle seule la performance exceptionnelle du gardien de but Milan Borjan lui a permis d’arriver avec des options pour le dernier tronçon de la réunion.

11/12/2019 à 23:23

CET

EFE

OLY

EST

Olympiacos

José Sá; Elabdellaoui, Meriah, Rubén Semedo, Tsimikas; Guilherme, Camara (Guerrero, 61 ‘), Bouchalakis; Podence, El Arabi (Benzia, 91 ‘) et Masouras (Lovera, 70’).

Etoile rouge

Borjan; Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic (Jander, 82 ‘); Njegos Petrovic, Ivanic; Mateo García, Marin, Vukanovic (Boakye, 65 ‘) et Tomané (Van la Parra, 58’).

Buts

1-0 M. 87 El Arabi (pen.).

Arbitre

Daniele Orsato (Italie). T.A .: Camara, Guilherme, Podence / Rodic, Degenek, Borjan et Jander.

Forcé de gagner pour ne pas encore dire au revoir aux compétitions, le Olympiacos il a rapidement pris possession du ballon, devant la complaisance d’un Etoile Rouge, qui n’a pas hésité dès le début à défendre le tirage au sort qui a servi à accéder au Ligue Europa.

Un domaine qui s’est vite avéré stérile, car si ceux de Pedro Martins monopolisant le ballon, avec des pics de possession supérieurs à soixante-dix pour cent, réussit à peine à perturber le but rival, déterminé à rechercher des lancers lointains constants.

En fait, la première occasion de danger correspondait à l’équipe serbe, après un galop spectaculaire après cinq minutes de jeu sur le côté droit Marko Gobeljic, que votre partenaire Aleksa Vukanovic Il ne savait pas comment terminer quand il a raté le tir.

Une opportunité à laquelle il a rapidement répondu Olympiacos, qui, une minute plus tard, était sur le point d’inaugurer la partition dans un Giorgios Masouras, qui avait très bien gagné la position à son marqueur à l’intérieur de la zone.

Mais peu à peu l’attaque du groupe grec tombait dans une inconséquence, dont il ne réussit qu’à obtenir les actions électriques des Portugais Daniele Podence, le joueur le plus incisif de l’équipe locale.

Précisément les bottes de l’attaquant portugais sont arrivées à 32 minutes la meilleure chance de Olympiacos, en double enchère, d’abord Podence et plus tard du norvégien Omar Elabdellaoui, qui a rapidement hissé le gardien de but Etoile rougele Canadien Milan Borjan.

Une peur qui a finalement réagi Etoile rouge, qui a commencé à perturber la défense locale avec ses contre-attaques rapides, comme celle qui a conduit à la sanction commise sur 42 minutes Marko Marin.

Occasion imbattable où l’équipe serbe n’a pas profité de l’écrasement du ballon dans la barre transversale du Portugais Tomané, chargé de lancer la peine maximale.

Une faute que le Etoile Rouge était sur le point de payer dans les premières mesures du second semestre, Olympiacos Il a eu deux bonnes chances, notamment dans un tir puissant du Brésilien Guilherme qui a forcé le gardien à se montrer Borjan.

Timbre qui a été répété encore et encore en seconde période et où le gardien de but du Etoile Rouge le poste est apparu, ce qui a repoussé une balle dans la tête de l’attaquant français après 59 minutes Youseff El Arabi.

Et si quelqu’un était responsable de la Etoile Rouge Je suis arrivé vivant à la dernière étape du match, c’était le gardien de but Milan Borjan, qui a de nouveau sauvé son équipe en arrêtant un tir de l’intérieur de la zone après 63 minutes Podence, qui a écrasé le ballon contre le corps du gardien de but.

Un Borjan qui, cependant, ne pouvait rien faire pour éviter l’objectif de El arabi, qui a transformé à 87 minutes une pénalité inutile commise par le Brésilien Jander, qui a dégagé avec les mains une balle dans la zone, et qui a supposé le 1-0 définitif, celui accordé au Olympiacos le billet pour le Ligue L’Europe.