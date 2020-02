Résumé et objectifs de l’Udinese

La poudre à canon de Romelu Lukaku déséquilibré l’engagement inconfortable de Inter dans une maison Udinese, ce qui méritait de prendre de l’avance sur le tableau de bord. Un doublé de la batte belge après la pause a permis au ‘nerazzurri’ de briser une séquence de trois matchs nuls en ligne Série A et garder la deuxième place.

02/02/2020 à 22:47

CET

X. Serrano

Udinese

Musso; Becao, De Moia, Nuytinck (Jajalo, 73 ‘); Strynger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (Teodorczyk, 83 ‘), Sema (Zeegelaar, 72’); Lasagne et Okaka.

Inter

Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses (D’Ambrosio, 83 ‘), voisin, Barella, Eriksen (Brozovic, 58’), Young; Lukaku et Esposito (Alexis, 59 ‘).

Buts

0-1 M. 64 Lukaku. 0-2 M. 71 Lukaku (pen.).

Arbitre

Marco Di Bello. T.A .: Strynger Larsen (17 ‘) / Barella (12’) et Bastoni (49 ‘).

Dès le début, les onze Conte Il est venu plein de nouvelles. Certains ont forcé, comme l’entrée de Prandelli et Esposito pour l’absence de deux piliers que les blessés Handanovic et sanctionné Lautaro. D’autres, cependant, à la volonté du préparateur transalpin. Les trois signatures hivernales sont passées au vert: Jeune, Moïse et Eriksen. Ces deux derniers, à ses débuts dans le Série A.

Malgré les nombreuses rotations, le ‘nerazzurri’ a commencé très branché. Ils n’avaient pas le choix après les triomphes de Juventus et Latium. À 30 secondes, Esposito essayé de Musso à longue distance et, peu de temps après, Eriksen également tiré de l’extérieur de la zone. Et ici, le bagage offensif «nerazzurro» a pris fin.

Au Inter a été pris dans la toile d’araignée de Udinese, qui dès le coup de sifflet initial a défendu avec tous ses hommes dans son propre domaine. Les ‘friulani’ ne voulaient pas du ballon et le Inter Je ne savais pas quoi faire de lui. L’immense confiture lombarde, bourrée d’une balle mais sans profondeur. Au contraire, l’équipe «bianconero», puissante et profonde au jeu.

Prandelli, quelque chose d’imprécis sous des bâtons, il transpira pour arrêter la jalousie de Se moquer. L’Ivoirien a heurté les gants du gardien de but quelques minutes après avoir frappé le côté du filet. Le plus clair, cependant, était Strynger Larsen dans un plan qui Jeune couvert de bâtons. Si proche était la Udinese de l’objectif qui, après la pause, a même osé coincer son puissant rival.

Les «friulani» ont cependant payé leur manque de punch. Tellement Lasagne comme De Paul Occasions manifestes marquées et avant un grand ces concessions sont payées. Conte a déplacé le banc pour ajouter du poids à la moelle épinière, donnant accès à Brozovic pour un discret Eriksen. Également entré par Alexis mari, qui retournait dans le domaine où sa carrière en Europe a prospéré.

Mais celui en charge de débloquer le jeu en serait un autre. Romelo Lukaku Il a ouvert la boîte en 64 ‘dans un tir satiné et croisé du pied gauche après la bonne passe de Barella. L’action a Udinese Il vacillera. Les «bianconeri» ont perdu leur force défensive et ont concédé trois occasions claires avant que Musso ne fasse tomber Alexis dans la surface. Pénalité claire et but de Lukaku, qui maintient l’Inter dans la lutte pour le «Scudetto».