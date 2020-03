Résumé et objectifs de Majorque

Il Getafe garde le rêve de se qualifier pour la Ligue des champions après défaite ce dimanche 0-1 à Majorque dans le Stade Son Moix avec un but du Serbe Nemanja Maksimovic Dans la deuxième partie.

03/01/2020

Loi du 03/02/2020 à 14h54

CET

EFE

MLL

OBTENEZ

Majorque

Queen, Well, Valjent, Raillo, Lumor, Dani R., Salva S. (Chavarría, 56 ‘), Baba (Febas, 76’), Kubo, Junior Lake, Cucho H. (Abdón Prats, 72 ‘)

Getafe

Soria, Damián, Djené, Etxeita, Olivera, Etebo (Timor, 90 ‘), Arambarri, Maksimovic, Kenedy (Amath, 77’), Mata, Ángel (Deyverson, 70 ‘)

Arbitre

Melero López (andalou). T.A: Chavarría (78 ‘), Salva S. (2A 90’), Cucho (90 ‘) / Etxeita (59’), Deyverson (81 ‘), Etebo (82’), Olivera (87 ‘)

Les azulones, en plus, briser une séquence de deux défaites consécutives en Liga et clôturer la semaine avec style après avoir éliminé l’Ajax d’Amsterdam et accédé aux huitièmes de finale de la Ligue Europa.

La Sixième défaite de Majorque à domicile l’empêche de suivre la piste de Celta, qui le mène déjà en trois points dans la bataille pour la permanence.

La dépression sensible du croate Avant Budimir en raison de problèmes musculaires, il pesait beaucoup, dans les rangs majorquins, comme on pouvait le voir dans la première partie, avec “Cucho & rdquor; Hernandez soutenir orphelin dans les derniers mètres et Prenez le kubo sans conséquence dans les deux bandes.

L’Ivoirien Lac Junior, qui est entré par Budimir récupérant une place dans la formation de départ, est passé inaperçu, bien contrôlé par la défense bleue.

Sans son meilleur buteur, les vermillons manquaient de poudre à canon au-dessus et ils n’ont pas dérangé David Soria.

Mais Getafe non plus, avec le Nigérian Oghenekaro Etebo et le brésilien Robert Kenedy remplaçant les sanctionnés Allan Nyom et Marc Cucurella, il s’est donné du mal dans les tâches offensives.

Le résultat a été un match tostón dans les 45 premières minutes entre deux équipes plus soucieuses de ne pas commettre d’erreurs que de créer des actions dangereuses.

Seul un jeu isolé, comme une tête de Jaime Mata (min. 7), a brisé la monotonie de Son Moix avant la pause.

Lago Junior a quitté le groupe dans la reprise pour accompagner le «Cucho & rdquor; sur l’axe de l’attaque (après que l’Argentine a rejoint Pablo Chavarría, qui est entré par Sauvez Séville), et l’amélioration de l’attaque mallorquiniste était évidente.

Le Getafe a suivi le sien et très vite (min. 54) Etebo, dans la zone et au coin de la rue, a forcé Reine, Quoi Il a accompli la centaine de matchs en défendant le but de Majorque, pour faire un grand arrêt pour éviter l’objectif de visite.

Dans le minute 68, une grave erreur de la défense des Baléares a permis en-tête puissant et serré à un poste serbe Nemanja Maksimovic ce qui signifiait 0-1.

Ce fut une erreur grave et dévastatrice pour les vermillons, qui ont déjà ramé à contre-courant à la recherche, au moins, de marquer un point étant donné que tous leurs principaux rivaux dans la lutte pour éviter la descente avaient marqué, mais étaient entrés en collision avec un fronton.

Ses efforts pour nouer n’ont pas été entravés, mais sans prix, devant un Getafe qui a fait ressortir toute son expérience dans le temps supplémentaire pour assurer trois points très précieux.