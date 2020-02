Résumé et objectifs de Mayence

26 minutes, il avait besoin de la Bayern Munich de condamner une victoire placide sur la Mayence, une équipe qui flirte avec la zone de largage En un peu moins d’une demi-heure, l’équipe bavaroise a marqué le triple grâce aux buts de Lewandowski, Müller et Thiago. St. Juste il a donné le résultat avant la pause, mais cela n’a pas aidé. Le nom du gagnant n’a jamais été remis en question.

01/02/2020 à 17:48

CET

SPORT.es

MAI

BAY

Mayence

Zentner; Bakou, Niakhate, Saint-Juste, Brosinksi; Kunde Malong (Latza, 32 ‘), Barreiro (Onisiwo, 72’); Oztunali, Boëtius, Quaison; Mateta (Szalai, 75 ‘).

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara; Goretzka (Coutinho, 65 ‘); Müller (Gnabry, 65 ‘), Lewandowski et Perisic (Tolisso, 89’).

Buts

0-1 M. 8 Lewandowski. 0-2 M. 14 Müller. 0-3 M. 26 Thiago Alcántara. 1-3 M. 45 St. Juste.

Arbitre

Bastian Dankert T.A .: St. Juste (57 ‘), Boëtius (87’), Latza (88 ‘) / Goretzka (65’).

De cette façon, le Bayern Le leader attend momentanément le résultat entre Lepizig et Monchengladbach. Si l’équipe de Red bull ne prend pas les trois points, la Bundesliga Il aura un nouveau chef. A partir du sixième jour que le tournoi n’est pas capitaine par le champion des sept dernières éditions.

En ce samedi après-midi pluvieux, l’histoire a commencé comme d’habitude, dans le but de Lewandowski. Pavard, après une course impétueuse de l’aile droite, il s’est concentré précisément sur le point de penalty, où le Polonais a dirigé mille merveilles étroitement vers le poteau. 22 buts ont été en 19 jours.

Seulement huit minutes avaient été jouées. Six plus tard est venu le deuxième coup. À cette occasion, Zentner réussi à arrêter Lewandowski dans une main à main, mais son rejet est allé aux pieds de Goretzka. L’international allemand a cédé la place aux deux Müller, qui définissait le plaisir d’arriver en course.

La dentelle donnerait Thiago Alcantara à la 26e minute, l’exblaugrana ramasse le ballon au centre du terrain, franchit la ligne défensive avec puissance et utilise un vélo avant de définir avec un violent coup du pied gauche. Un grand objectif, allez.

St. Juste il a mis le marqueur avant la pause dans une action de corner. Sa tête a été déviée par Goretzkadéroutant Neuer. En tout cas, l’objectif est resté anecdotique. Triomphe brutal d’un Bayern ce qui place le direct dans la direction de son huitième titre consécutif.