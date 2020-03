Résumé et objectifs de Milan

Défaite inattendue de Milan. Les facteurs extra-sportifs étaient trop pour les Lombards, qui claudifiaient devant un Gênes Il a marqué en deux coups isolés et obtenu trois points importants dans sa lutte pour le salut. Dans l’atmosphère sans âme d’un San Siro vides, les «rossoneri» se sont mérités au moins d’égaliser le match mais ils ont manqué de succès dans les derniers mètres. Ibrahimovic couper les distances dans le crépuscule du jeu, mais n’a pas atteint.

03/08/2020 à 17:31

CET

X. Serrano

MIL

GEN

Milan

Begovic; Conti (Calabre, 90 ‘), Gabbia, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu (Bonaventura, 56 ‘), Rebic (Rafael Leao, 57’); Ibrahimovic

Gênes

Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami (Jagiello, 62 ‘), Schöne (Sturaro, 57’), Cassata, Criscito; Sanabria et Pandev (Pinamonti, 78 ‘).

Buts

Buts: 0-1 M. 7 Pandev. 0-2 M. 41 Cassata. 1-2 M. 77 Ibrahimovic.

Ainsi ceux de Stefano Pioli ils perdent quelques soufflets dans leur lutte pour entrer dans la zone européenne, dont la frontière marque Naples à trois points. La crise institutionnelle qui ravage le club a fait des ravages. Difficile d’en être autrement après le licenciement de Zvonomir Boban, l’un des meilleurs managers sportifs du club, pour désaccord avec le PDG Ivan Gazidis. Ce n’est peut-être pas le dernier. Les rumeurs dans la presse italienne sont constantes, aussi intenses que les mouvements dans les coulisses.

Dans ce contexte de l’instabilité, la dernière chose que le Milan C’était pour répondre à un objectif précoce. Et c’est arrivé. Griffe pure, Sanabria a gagné un ballon Theo Hernández dans l’aile droite et en l’absence d’aide, il est allé à la cuisine pour assister à Pandev Dans la petite zone. Le macédonien incombustible n’avait qu’à le pousser. Ils avaient joué sept minutes.

Il Milan Il a répondu au coup avec courage. Il est allé mordre la sortie de la balle rivale et le Gênes souffert Il avait du mal à garder le ballon et construire par derrière était déjà une utopie. L’équipe lombarde a récupéré le ballon et a rapidement recherché les bandes, avec Rebic comme l’homme le plus déséquilibré sur le flanc gauche. Mais la verve «rossonero» s’est diluée dans les derniers mètres. PerinDe plus, c’était une assurance sous bâtons.

Avec lui Milan lancé en attaque, le Gênes profité des espaces derrière son dos pour prolonger les distances avant la pause. Un centre de Biraschi de l’aile droite a été prolongée par Schöne pour que Cassata pénétrer dans le deuxième poteau et pousser le cuir dans le filet.

Il deuxième Le temps milanais était un besoin et je ne peux pas, avec le Gênes enfermé dans votre région et quelques réclamations offensantes. Encore une fois Milan Il était difficile de pénétrer l’arrière dense local, malgré le mouvement du cuir avec rapidité et jugement. Après plusieurs tentatives infructueuses, Ibrahimovic Il pourrait enfin réduire les distances en chassant le cuir à l’intérieur de la zone dans une action alambiquée. Il a continué à pousser la boîte lombarde, mais elle ne l’a pas atteint. Il y a des jours difficiles Milan.