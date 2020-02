Résumé et objectifs de Milan

La défaite est inconnue Milan depuis le retour de Zlatan Ibrahimovic, absent ce jour en raison d’une grippe. Sans leur référence, les élèves de Stefano Pioli ils n’ont pas réussi le match nul 1-1 contre un combattant Hellas Verona. Dans un duel aux multiples alternatives, les ‘rossoneri’ pourraient à la fois prenez les trois points en laissant vide. Soulignez également les débuts de Série A de Daniel Maldini, fils de Paolo et petit-fils de Cesare.

02/02/2020 à 17:16

CET

X. Serrano

MIL

REGARDER

AC Milan

Donnarumma; Calabre (Saelemaekers, 78 ‘), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo (Maldini, 90 ‘), Calhanoglu, Kessie, Bonaventura (Paquetá, 64’); Leao et Rebic.

Hellas Verona

Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kambulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre (Borini, 70 ‘) et Zaccagni (Dawidowicz, 90’).

Buts

0-1 M. 13 Faraoni. 1-1 M. 29 Çalhanoglu.

Arbitre

Daniele Chiffi T.A .: Theo Hernández (45 ‘) / Rrahmani (24’), Pessina (86 ‘), Borini (90’) et Silvestri (90 ‘). T.R.: Amrabat (68 ‘).

La boîte «gialloblu» a commencé à être beaucoup plus branchée. Accablé le Milan et a profité de sa supériorité initiale pour ouvrir le score. Zaccagni Il a reçu sur l’aile gauche, a fait irruption et a mis un centre précis avec la jambe droite vers la petite zone. Pharaon a gagné le dos à Théo, désemparé et dépassé en premier Donnarumma.

Kumbulla il pouvait étendre les distances d’affilée, mais il a pardonné. Avec les progrès du chrono, ceux de Stefano Pioli Ils s’étiraient. Le duel est alors entré dans une phase de plus grande égalité, culminant avec le match nul «rossonero». Chance accompagnée Çalhanoglu dans un tir de faute direct qui s’est terminé au fond du filet après avoir été dévié par la barrière.

Avant la pause, Romagnoli il pourrait terminer le retour dans un tir qui est parti près du poteau. Le début du deuxième acte était un tracé du premier. Il Hellas mettre une corde contre les cordes Milan très déplacé et a profité de jusqu’à trois occasions récurrentes pour prendre de l’avance, dont deux coups de feu au poste.

Une fois de plus, la poudre à canon manquait du côté «gialloblu». Et quand le petit pardonne, il finit par le payer. Plus à 68 minutes Amrabat il a vu le rouge direct par une gifle criminelle sur le genou de Castillejo. Par la suite, le duel fut un siège de Milan. Il Hellas il a défendu avec tous ses hommes dans la région, rejetant sans cesse les envies locales. Les «rossoneri» ont été dérangés, incapables de trouver un trou dans le mur véronique.

Sans essence, victime d’une fatigue accumulée, le Milan Il a jeté du cœur pour chercher la victoire. Il est resté aux portes, dans un plan de Castillejo Cela s’est écrasé sur le poteau. Malgré le tirage au sort amer final, les rossoneri des fans ont pu se consoler avec les débuts historiques en Serie A de Daniel Maldini, fils de Paolo et petit-fils de Cesare.