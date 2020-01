Résumé et objectifs de Monaco

Qui a dit que la vengeance est un plat qui est servi froid? Très chaud avait le Monaco en mémoire le souvenir de l’élimination subi ce mardi dans le Coupe de la Ligue française. Son bourreau, le LilleJ’ai visité le Louis II en ligue et dans ceux de la Principauté, ils se sont vengés avec une violente raclée. 5-1, ils ont approuvé les rojiblancos, qui maintiennent leur trajectoire ascendante Flirt 1 et ils sont déjà septièmes.

21/12/2019

Agir à 22h52

CET

SPORT.es

Monaco

Lecompte; Aguilar, Glik, Jemerson, Maripán; Jours, Bakayoko, Golovin; Martins (Adrien Silva, 85 ‘), Ben Yedder (Slimani, 90’) et Keita Baldé (Augustin, 81 ‘).

Lille

Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; André, Soumare; Sanches (Rémy, 67 ‘), Ikoné (Yazici, 38’), Bamba; et Osimhen (Luiz Araújo, 76 ‘).

Buts

0-1 M. 13 Osimhen. 1-1 M. 23 Martins. 2-1 M. 29 Keita Baldé. 3-1 M. 53 Ben Yedder. 4-1 M. 65 Ben Yedder. 5-1 M. 90 Glik.

Arbitre

Mikael Lesage T.A .: Golovin, Maripán, Aguilar / Fonte. T.R.: Subsaic (78 ‘).

Et que, dès le départ, le duel a promis une issue heureuse aux Nordistes. Comme cela s’est produit il y a quatre jours, Lille s’est manifestée au bout d’un quart d’heure par la médiation de Osimhen. Fantastique la définition hachée du Nigérian avant le départ de Lecompte, ainsi que l’assistance approfondie de Ikoné.

Mais contrairement à ce qui s’est produit au cours de la semaine, l’inverse n’a fait qu’encourager la Monaco. Avant une demi-heure ceux de La principauté Ils avaient déjà tourné le score. Liée Gelson Martins après une contre-attaque éphémère commandée par Ben Yedder. Et Keita Baldé mettre les élèves de Leonardo Jardim au bas des mailles un centre précis de Aguilar de l’aile droite.

Après la reprise, Ben Yedder Le retour local a culminé avec un doublé en douze minutes. En 53 ‘, il a chassé un mauvais rejet de Maignan sur la ligne de but et en 65 ‘, il a lâché une balle qui Aguilargénéreusement, cela lui avait donné au cœur du quartier. Il manquerait de capacité de réaction sur Lille, qui après cette défaite tombe de la troisième à la quatrième place du Flirt 1. De plus, Glik augmenté la victoire.