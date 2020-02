Résumé et objectifs de Monaco

Robert Moreno sait déjà ce que c’est que de gagner en Ligue 1. Après quatre matchs sans y parvenir, deux contre le PSG et en un il a fait un précieux match nul (3-3) à Paris, le cinquième a été le charme de son Monaco. Le coffret de la Principauté plie Angers avec un but solitaire de Jovetic à la minute 18 et se trouve au milieu de la table.

Monaco

Lecomte; Aguilar, Glik, Maripán, Ballo Touré; Fofana (Henrichs, 92 ‘), Adrien Silva, Fàbregas (Tchouameni, 58’), Golovin; Ben Yedder et Jovetic (Baldé, 71 ‘).

Angers

Petkovic; Manceau, Traoré, Pavlovic, Doumbia; Santamaría, Thioub, Fulgini, Capelle (Ninga, 77 ‘), Bobichon (Pereira, 61’); et Alioui (Bahoken, 67 ‘).

Arbitre

J. Stinat TA: Adrien Silva (73 ‘), Tchouameni (79’) / Traoré (55 ‘) et Fulgini (83’).

Incidents

Stade Louis II. Environ 3000 spectateurs.

Ben Yedder, meilleur tireur de l’équipe et du championnat avec 15 buts, n’était pas cette fois le héros de l’équipe. Et qu’à la 11e minute il a réussi à marquer mais son but a été annulé hors jeu. Le rôle de protagoniste était réservé aux Jovetic. Déjà remis de sa grave blessure au genou, le Monténégrin a été libéré face au but le 25 janvier lors de la défaite contre Strasbourg (1-3) mais aujourd’hui son objectif valait son pesant d’or.

Après un quart d’heure, Se moquer a envoyé une longue balle et Jovetic, dos au but, a vu dans le rétroviseur que Petkovic est sorti et En route pour faufiler le but de Vaseline. Peu de temps après, Fofana lui-même n’a pas bien terminé dans une arrivée par derrière et les Angers ont répondu devant l’asueto avec un entêtement Capelle Quoi Lecomte effacé d’une main miraculeuse.

Avec le score en faveur et le résultat de la pression pour gagner à nouveau en Ligue 1, L’ensemble de Moreno recule Dans un deuxième temps, cela lui a presque coûté très cher. Les Angers sont encouragés en attaque et en 65 ‘un jeu individuel de Capelle Il s’est terminé par un coup de feu qui a laissé par le chant d’un euro. Dix minutes plus tard, une perte de Tchouameni, qui était entré par un Fabregas qui est allé très au contraire, a permis Sainte Marie Touchez à nouveau l’égaliseur.

Avec beaucoup de souffrance et essayant de clore le duel avec des pots-de-vin fournis avec des compte-gouttes, Monaco a résisté et a conclu une victoire importante Cela vous laisse dans le quartier calme.