Résumé et objectifs de Naples

Semble douter à Naples avec la qualification de la Ligue des champions contre Barcelone au loin. Une défaite dure et surprenante «azzurra» qui tronque la dynamique positive des deux derniers jours et dégonfle «l’effet Gattuso». Le modeste Lecce a attaqué San Paolo avec un doublé de Lapadula et un direct sans Mancosu, l’un des buts de la journée en Italie.

02/09/2020

À 20:03

CET

Jonathan Moreno

NAP

LEC

Naples

Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Demme, Lobotka (Mertens, 46 ‘), Zielinski; Politano (Alley, 62 ‘), Milik, Insigne (Lozano, 77’).

Lecce

Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer (Petriccione, 68 ‘), Deiola (Paz, 91’), Barak; Falco (Mancosu, 75 ‘), Saponara, Lapadula.

Buts

0-1 M.29 Lapadula. 1-1 M.48 Milik. 1-2 M.60 Lapadula. 1-3 M.82 Mancosu. 2-3 M.90 Alley

Arbitre

Giua (Italie). TA: Koulibaly, Zielinski, Milik, Rui, Demme / Rispoli, Vigorito, Petriccione.

Campagne

San Paolo 40000 spectateurs

Au pied du Vésuve, les partenopeos sont partis volcaniques. Haute pression et possession devant une équipe qui peine à éviter la descente. Bouteille de Lecce, qui a subi le harcèlement local infructueux. Liverani est sorti de la grotte dans une transition rapide. Combinaison entre Saponara et Falco, Ospina n’a pas bloqué le ballon et Lapadula a obtenu l’une des plus simples de sa carrière.

La balance rechercha Naples. Et il était sur le point de l’atteindre avec un tir sur le bois d’Insigne dans une position peu orthodoxe. Le match n’arrivera qu’en seconde mi-temps. Milik a terminé une passe décisive de Mertens après le tour d’Insigne. À un demi-mètre de la ligne de but, le Polonais était sur le point d’échouer. Le ballon a touché la barre transversale avant de dormir sur les mailles. Sourire nerveux de l’attaquant.

Il semblait que le retour était une question de temps. Il a retrouvé des sentiments et la possession de la peinture de Gattuso. Pardonner à un adversaire qui n’avait pas encore dit son dernier mot. Falco a prévenu en 58 ‘. Lapadula spécifié au moment du jeu avec un raccourci. L’attaquant a battu Di Lorenzo et fait taire San Paolo. Le pire était encore à venir. Mancosu s’est transformé avec une puissance directe et un placement direct libre. Golazo à voir en boucle. Lecce a quitté Naples coupé. Ni l’allée acrobatique ni le harcèlement final n’ont remédié à l’inévitable. Retour aux promenades.