Résumé et objectifs de Naples

Pour le coup de confiance qui a été la rencontre contre le Barçale Naples ce samedi a ajouté une nouvelle joie de vaincre avec solvabilité la Torino. En chute libre malgré l’arrivée récente de Châtain Longo sur le banc – six pertes consécutives – le «Taureau’Il a à peine combattu. Peu demandé en retour, la cloche a gagné 2-1 avec des buts de Manolas et Dites Lorenzo, mais a généré des chances de gagner avec un revenu plus élevé.

29/02/2020 à 22h57

CET

X. Serrano

NAP

TOR

Naples

Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabián Ruiz, Lobotka (Allan, 80 ‘), Zielinski; Politano (Elmas, 80 ‘), Milik (Mertens, 74’) et Insigne.

Torino

Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon (Verdi, 83 ‘), Baselli (Meite, 67’), Ansaldi; Zaza (Edera, 80 ‘) et Belotti.

Buts

1-0 M. 19 Manolas. 2-0 M. 83 Di Lorenzo. 2-1 M. 90 + 1 Edera.

Arbitre

Maurizio Mariani. T.A .: Allan (90 + 3 ‘) / Rincon (36’), Zaza (40 ‘) et Ansaldi (90 + 2’).

Bien que des rotations soient attendues, Gattuso disposé sur l’herbe de San Paolo pratiquement tous ses propriétaires. Le message était clair. Il fallait garder les pieds sur terre et persévérer dans le grand objectif de coopérer, se consolider dans les positions européennes. Obéissants, ses élèves ont sauté au vert avec la tension nécessaire.

Avec la triade Fabian Ruiz–Lobotka–Zielinski fixer le rythme de la rencontre, le Naples généré un danger grâce à l’association formée par Insigne et Milik. Les Polonais ont mis la force et les Italiens le débordement. Entre eux, ils ont accumulé quatre chances de marquer clairement avant la pause, qui ont toutes été vues, échangeant les rôles d’assistant et de commissaire-priseur. Le plus clair, un bout de Milik à la barre transversale.

L’objectif, cependant, serait l’œuvre d’un buteur inhabituel. Dans un en-tête puissant, Kostas Manolas a ouvert la boîte à 19 minutes après une faute latérale déversée par Insigne. Après la reprise, le scénario de la fête est resté. Il Torino lignes avancées, avec l’intention stérile de perturber un Naples très solide

Sans accomplir sa mission, le ‘Taureau«Il a laissé de nombreux espaces derrière sa défense dont il a presque profité Politano. L ‘«exnerazzurro» s’est heurté à une main dans la main avec Sirigu et, quelques minutes plus tard, il a tiré sur le côté du filet tout en essayant de surmonter la sortie imprudente du gardien de but.

À la joie des fans de Partenopea, il est réapparu Dries Mertens. Le Belge, parti blessé du duel européen avant la Barça, est entré à la 74e minute et a eu beaucoup de temps pour générer l’objectif de tranquillité. Escorado à gauche, a traversé un centre avec la jambe droite pour l’entrée mortelle de Dis Lorenzo dans la voie opposée.

Dans le temps de remise, le nouveau incorporé Edera il a mis le résultat avec une belle tête croisée. Au final, une performance collective très convaincante Naples qui est consolidée à la sixième place de la Série A.