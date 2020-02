Résumé et objectifs de Nice-Lyon de la Ligue 1

La vengeance est terminée. Cette fois, il n’y avait aucun but dans le dernier souffle ou les dernières crises cardiaques. Nice s’imposait à Lyon et rendait l’élimination qui, il y a trois jours à peine, avait endossé l’équipe léonaise en Coupe de la Ligue. Un doublé de Dolberg a brisé la séquence de sept victoires consécutives que Lyon avait accumulées. En détail, Wagué a fait ses débuts dans les dernières minutes de la seconde mi-temps.

Nice

Benitez; Herelle (Wagué 76 ‘), Danilo, Dante, N’Soki; Thuram (Sarr 70 ‘), Boudaoui, Melou, Claude Maurice, Ounas; Dolberg (Victoire 87 ‘).

Lyon Olympique

Tatarusanu; Rafael (Tete 59 ‘), Marcelo, Denayer, Marçal; Mendes, Caqueret (Tousart 40 ‘), Aouar; Cornet, Demélé, Ekambi (Traoré 70 ‘).

Buts

1-0 M.33 Dolberg, 1-1 M.45 Ekambi, 2-1 M.63 Dolberg.

Arbitre

Benoit Bastien T.A .: Ounas (38 ‘, deuxième en 45’), Claude Maurice (45 ‘), Herelle (71’) / Marcelo (45 ‘), Rafael (52’).

La première partie était un traçage de l’intensité et de l’égalité qui a été observée en Coupe de la Ligue. Lyon a également vu comment Marçal Il a été expulsé exposé à faire une erreur en étant le dernier homme. C’était rouge direct. Dix était quand Nice a pris plus de contrôle du jeu et a terminé le travail avec le premier but de Dolberg.

Le Lyon n’était pas ridé que juste avant la pause à égalité au moyen d’un Ekambi qui a assis son arrivée en Ligue 1. C’était un grand objectif de générer de la nervosité dans le match où il y avait une forte tension. Qu’ils demandent à Ounas qui a perdu les papiers d’un coup derrière Marcelo dans une petite tangana. Expulsé et aussi les concours ont été égalés en nombre d’hommes sur le green.

Le Lyonnais n’a pas su en profiter, mais Dolberg qui en seconde période a mis le 2-1 à la 63e minute. Le Lyon a serré mais n’a pas réussi à égaliser une deuxième fois. Brisez la séquence de Nice de sept matchs consécutifs remportés par ceux de Rudi Garcia.