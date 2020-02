Résumé et objectifs de Sassuolo

Carles Pérez il a lancé sa scène dans la Rome. Bien que peu de blâme ait été l’exblaugrana, qui a sauté au vert à la 66e minute avec le résultat de 3-1 à la lumière. Des erreurs défensives ont condamné le ‘giallorossi’, qui est tombé d’un coup franc 4-2 devant un Sassuolo mortel à la contre-attaque. Les capitalistes ont réagi après la pause, mais Vogue interrompu le retour à 16 minutes de la fin.

02/01/2020 à 22:56

CET

SPORT.es

SAS

ROM

Sassuolo

Consigli; Toljan, Romagne, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (Magnani, 88 ‘), Djuricic, Boga (Magnanelli, 82’); Caputo (Defrel, 75 ‘).

Rome

Pau López; Santon (Peres, 46 ‘), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (Villar, 81 ‘), Crystal; Ünder (Carles Pérez, 66 ‘), Pellegrini, Kluivert; Dzeko

Buts

1-0 M. 7 Caputo. 2-0 M. 16 Caputo. 3-0 M. 26 Djuricic. 3-1 M. 55 Dzeko. 3-2 M. 72 Veretout (pen.). 4-2 M. 74 Boga.

Arbitre

Luca Pairetto T.A .: Obiang (34 ‘) / Crystal (24’), Santon (29 ‘), Kluivert (62’), Spinazzola (65 ‘), Mancini (84’) et Pellegrini (2A, 44 ‘et 69’).

L’équipe «neroverdi» a découvert la fragilité défensive «giallorossa» en trois actions meurtrières avant une demi-heure de match. Caputo est apparu à sept minutes pour recevoir un laissez-passer millimétrique à l’espace de Djuricic. Après s’être assis à Mancini avec une superbe coupe, battu Pau avec un tir bas sur le long bâton.

La seconde est venue quand elle avait à peine dépassé un quart d’heure, quand Caputo col culminant de Toljan une contre-attaque éblouissante. Rome a essayé de répondre avec plus de cœur que de critère, prévisible et désordonné. Il a découvert son arrière-garde et correspond au troisième, qui a facturé Djuricic dans un plan qui a glissé entre les jambes de Pau. L’objectif est né, tout est dit, dans un départ insouciant de derrière la capitale.

Il a touché la touche appropriée Fonseca à la pause, car le groupe «giallorosso» a complètement changé de mise en scène. Il a coincé le Sassuolo dans son propre champ et l’a frappé jusqu’à ce que le but tombe, le travail de Dzeko dans un en-tête. Peu de temps après, le Bosniaque a pardonné au deuxième en envoyant une balle lâche dans les nuages ​​dans la petite zone après une pause de Consigli un coup de Cristal.

De retour à la contre-attaque, le Sassuolo il avait la chambre dans les bottes de Caputo, qui cette fois n’a pas réussi à finir dans la petite zone. Peu de temps après, les débuts de Carles Pérez puis le Rome tiré dans un pied quand Pellegrini Il a vu le deuxième jaune. Cependant, le «Loba» un peu plus dur quand elle était en danger et a réduit son handicap à un but après Veretout marquera à partir de onze mètres.

Le retour dans la capitale a semblé chuter, mais les batailles défensives heureuses sont revenues pour la dernière fois. Vogue Il a reçu une longue passe dans l’aile gauche, a tracé une diagonale et a attelé un obusier de la main droite qui est entré par l’escouade. Pau Je ne savais pas quel visage mettre. Les «giallorossi» ne cesseraient pas leur tentative stérile de nouer. Si ce dimanche le Atalanta gagner, ceux de Fonseca ils quitteront la région Champions.