Résumé et objectifs de Schalke

Le RB Leipzig battu à domicile contre Schalke (0-5) avec ce qui reste à la deuxième place de la Bundesliga, un point en dessous du Bayern et trois points au-dessus du Borussia Dortmund. Leipzig n’a laissé aucun doute. Dominos et Schalke tamisé de la première minute à la dernière. Le premier but, marqué par Marcel Sabitzer avec un tir de 25 mètres, il est arrivé dans la première minute, la dernière, marquée par Emile Forsberg, en 89 ‘.

22/02/2020 à 21:23

CET

EFE

SCH

RBL

Schalke

Nubel; Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka; McKennie (Schopf, 55 ‘), Mascarell, Serdar (Gregoritsch, 70’); Raman, Harit et Matondo (Kutucu, 46 ‘).

Leipzig

Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer (Haidara, 65 ‘), Sabitzer, Angeliño; Nkunku, Schick (Poulsen, 54 ‘) et Werner (Forsberg, 75’).

Buts

0-1 M. 1 Sabitzer. 0-2 M. 61 Werner. 0-3 M. Halstenberg. 0-4 M. 80 Angeliño. 0-5 M. 89 Forsberg.

Arbitre

S. Stegemann. TA: Raman (3 ‘), Harit (43’) / Laimer (5 ‘), Werner (57’) et Upamecano (78 ‘).

Incidents

Veltins Arena. 60 000 spectateurs

Entre les deux Schalke offrait à peine une résistance et en atteignant la pause, il pourrait être satisfait d’être seulement un but en dessous sur le tableau de bord. Le pire viendrait plus tard comme prévu. Dans le 31 ‘un coup de Timo Werner a été bloqué par la défense de Schalke mais le rebond a été laissé à Sabitzer Cela a couronné une bonne position. Puis ce fut le tchèque Patrick Schick qui était sur le point d’augmenter pour Leipzig avec un tir dévié à l’intérieur de la zone.

Dans la deuxième partie, Schalke a eu environ cinq minutes dans lesquelles une réaction semblait possible mais Leipzig a repris le contrôle du match. Dans les 57 ‘ Sabitzer eu une bonne chance et en 61 ‘Timo Werner n’a pas échoué. Werner a reçu un ballon légèrement allongé vers la droite, coupé vers l’intérieur, pénétré dans la zone et libéré un tir imparable de sa jambe droite.

La dernière phrase est arrivée en 68 lorsque Marcel Halstenberg Il récupéra de la tête un coup franc tiré par la gauche. En 81 ‘les Espagnols Angeliño, avec un tir du pied gauche à l’intérieur de la surface après un jeu personnel, marqua le quatrième. Puis vint le but de Forsberg, avec un tir à l’intérieur de la zone après un jeu en commun et qui a complété la main qui reflétait ce qui avait été vu à l’intérieur du terrain.

La seule chose qui puisse inquiéter Leipzig est que dans la première moitié, il ne savait pas comment traduire sa supériorité en objectifs, comme cela s’était produit en Ligue des champions contre Tottenham. Mais cette fois dans la deuxième partie, il a su finir. Avec la victoire, Leipzig maintient le se battre pour le titre de la Bundesliga complètement ouverte.