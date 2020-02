Résumé et objectifs de Séville

Séville est blessée. Après la débâcle de Miranda de Ebro, ils ont failli retomber, cette fois à domicile et contre Alavés. Après une première mi-temps qui n’aimait rien à Nervión, Ocampos, sur penalty, a égalé le but de Joselu et sauvé une autre débâcle à la maison.

02/02/2020

À 21:19

CET

Francesc Ripoll

SEV

AILE

Séville

Vaclik; Navas, Koundé, Sergi Gómez, Reguilón; Jordanie (Vázquez, 51 ‘), Fernando, Banega; Ocampos, De Jong (En-Nesyri, 78 ‘) et Nolito (Suso, 51’).

Alaves

Pacheco; Martín (Sainz, 87 ‘), Ximo Navarro, Laguardia, Magallán, Duarte; Manu García, Fejsa (Rioja, 58 ‘), Camarasa; Burke (Pere Pons, 58 ‘) et Joselu.

Buts

0-1 M.70 Joselu. 1-1 M.77 Ocampos (stylo).

Arbitre

Depuis le Cerro Grande (Madrid). TA: Reguilón (48 ‘), Franco Vázquez (81’); Laguardia (64 ‘).

Incidents

Match joué à Sánchez Pizjuán.

Les sévillans n’étaient pas dans l’herbe. Avant la défense de 3 soulevée par Garitano et les débuts de Feja, les Andalous n’ont pas touché la clé et ils doutaient beaucoup quand ils voulaient dessiner des jeux contre le zaba babazorra serré. Celles de Lopetegui, peut-être affectées par la dure gueule de bois que l’élimination Copera leur a procurée il marchait dans l’herbe d’un Pizjuán qui commençait à s’impatienter et a répondu au manque de chances avec sifflets.

Bien que les Nerviens aient fait un pas en avant, il n’y avait aucun moyen de surmonter le cadre défensif organisé qui avait planté le groupe albiazul. Et en fait, l’occasion la plus claire – et la seule – de la première moitié est venue du côté des visiteurs. Vaclik, le meilleur des sévillans avant la pause, a sauvé les deux Joselu prendre un pied miraculeux et cela a déclenché encore plus de cris de la part des fans en colère du Pizjuán.

Et après la pause, Lopetegui en a assez dit. Il a fait ses débuts avec Suso et a donné accès à Franco Vázquez. Les choses devaient changer. Et ces modifications ont été une bouffée d’air frais pour les Andalous, qui ont commencé à arriver plus régulièrement et Koundé a touché le premier avec un signe de tête qui léchait le poteau. La même fin était le testaraso de Vázquez. Les babazorros ont commencé à souffrir.

Mais quand Séville allait mieux, cruche d’eau froide. Vaclik a rejeté une tête qui était franche aux pieds de Joselu. Et il n’a pas pardonné. Silence dans le Pizjuán. Mais la réaction ne tarde pas à venir. Duarte s’est engagé les mains dans la région et Ocampos a transformé la peine maximale. Malgré le siège final, le but de la victoire n’est jamais venu. Lopetegui perd la troisième place.