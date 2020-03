Résumé et objectifs de Séville-Osasuna de LaLiga

Marcher sur une corde aussi fine que Lopetegui ne se termine généralement pas bien. Pour le moment, Julen maintient la position grâce à un but d’En-Nesyri à la 94e minute d’un match qui a eu des sevillistas à égalité et jetés par-dessus bord. Après une première fois dominé par Séville, qui est allé à la pause avec 2-0 en marquant En-Nesyri et l’Argentin Lucas Ocampos, dans la seconde les Andalous ont fait naufrage et, avec un de plus pour le rouge à Herrera, ils ont vu comment Osasuna dans une grande réaction les a liés à Aridane et Roberto Torres, sur penalty, bien qu’à la fin le Marocain a évité la défaite locale, mais pas une nouvelle colère de son hobby.

01/03/2020 à 14:38

CET

EFE

SEV

OSA

Séville

Bono, Jesús Navas, Koundé, Sergi Gómez, Escudero; Fernando (Gudelj 32 ‘), Óliver Torres, Mudo Vázquez (De Jong 75’); Rony Lopes (Suso 66 ‘), Ocampos et En-Nesyri.

Osasuna

Sergio Herrera; Roncaglia, Aridane, David García, Estupiñán; Oier, Brasanac, Lato (Rubén García 79 ‘), Roberto Torres (Unai García 90’); Arnaiz (Rubén Martínez 56 ‘) et Enric Gallego.

Buts

1-0 M.13 En-Nesyri, 2-0 M.45 Ocampos, 2-1 M.64 Aridane, 2-2 M.74 Roberto Torres (p.), 3-2 En-Nesyri (93 ‘)

Arbitre

Depuis Cerro Grande (Madrid) T.A .: Fernando (15 ‘), Óliver (84’) / Gallego (76 ‘), Brasanac (85’). T.R.: Herrera (54 ‘).

Incidents

Stade Sánchez Pizjuán.

Le Sevilla, qui a commencé à envoyer et avec le contrôle de l’accident, a été en mesure de surmonter les attaques de roche et de bras de pression soutenues par la vision d’Óliver, qui a rapidement porté ses fruits, après un avertissement d’Escudero dans un tir fort que Herrera a détourné au coin en marquant En-Nesyri 1-0 à 13 minutes.

Le Marocain, qui a réalisé son troisième but avec Séville -le deuxième de la Ligue-, a battu Sergio Herrera d’un puissant coup de pied gauche après avoir reçu dans la zone après un vol de balle d’Óliver sur Oier dans lequel l’Osasunistas ils ont demandé une faute, bien que le VAR ait validé le but en n’appréciant pas l’infraction ou le hors-jeu.

Le 1-0 disloqué Osasuna, qui a vu comment les locaux ont vainement cherché la seconde, en ne contrôlant pas l’Argentin Lucas Ocampos une belle passe de Óliver dans l’équateur de cette première mi-temps, ni après avoir surmonté Herrera au-dessus et légèrement levé le ballon, avant une photo rousse qui a coûté cher pour créer des occasions.

Pour plus d’inri pour les Navarrais, l’équipe de Lopetegui, après un avertissement d’En-Nesyri avec un tir très haut à cinq de la pause, a étendu son butin quand il a hoché la tête. Ocampos un corner et faire le 2-0, qui a été un grand coup pour les visiteurs juste au début du temps additionnel de la première mi-temps.

Dans la reprise, Séville a joué avec la tranquillité d’esprit de son avantage et, bien qu’Arnáiz ait essayé avec un tir serré qui s’est arrêté peu de temps, la route a été encore pavée avec l’expulsion du but de visite Sergio Herrera 54 minutes après avoir frappé le ballon avec un bras hors de la zone contre Ocampos sur une occasion de but clair.

Le but de Rubén Martínez a sauté sur le terrain pour le milieu de terrain Arnáiz et Osasuna, loin de s’effondrer parce qu’il en restait dix, il a grandi et s’est pressé à Séville jusqu’à ce qu’il raccourcisse les distances en 64 quand il s’est dirigé Aridane une faute lancée par Roberto Torres.

Séville 2-1 décomposé, très erratique et que, avec un homme de plus, il se laissa manger le sol devant une équipe rougeâtre qui, avec beaucoup d’efforts et beaucoup de foi, continuait d’insister sur la perplexité des locaux, de plus en plus nerveux et avec les stands sifflant.

Et la catastrophe pour les Hispaniques a atteint 16 de la finale, lorsque l’arbitre arbitre a sifflé en faveur d’Osasuna, après avoir consulté le VAR et vu l’action sur l’écran vidéo au pied du terrain, en donnant un centre dans le bras d’Escudero dans le zone.

La pénalité maximale a été transformée par Roberto Torres dans le 2-2, ce qui a augmenté la nervosité de Séville, qui a cherché le but dans la dernière ligne droite, mais sans beaucoup de clarté, bien que En fin de compte, il l’a trouvé en marquant En-Nesyri 3-2 dans le temps additionnel, ce qui n’a pas empêché son passe-temps, comme jeudi avant le Cluj, de le congédier avec une nouvelle colère.